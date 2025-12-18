我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

記者潘維庭／即時報導
浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）
浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）

中媒每日經濟新聞報導，據山東「煙台發布」消息，12月16日，煙台市人民政府新聞辦公室舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系列第16場新聞發布會。會上提到，在該省萊州市三山島北部海域新發現中國國內唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。

其中，全萊州市累計探明金資源儲量逾3900噸，約占全中國的26%；金礦資源儲量和產量均居全大陸首位。

中媒「快科技」18日指，據山東省煙台市海洋發展和漁業局官方發布消息，萊州市發現了亞洲最大的海底金礦。按JORC國際標準算，這座海底金礦的黃金儲量足足有562噸，平均每噸礦石裡能淘出4.2克黃金；同時，開採總投資超百億元人民幣，建成後，每天能處理1.2萬噸金礦石，預計年產黃金15噸，直接能帶動近千人就業。

上月中旬，大陸自然資源部公布1項重大找礦成果，指遼寧地礦集團在遼東地區成功探明了中國首個千噸級、低品位超大型金礦床—大東溝金礦，共探明金金屬量1444.49噸。自然資源部表示，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位0.56克/噸。

上一則

小米17 Ultra下周發布 首次應用徠卡APO認證長焦鏡頭

下一則

攝影師強闖棲息地為美照肆意擺拍 瀕危「銀河蛙」恐滅群

延伸閱讀

金價飆漲…中礦企豪擲10億元現金海外購金礦

金價飆漲…中礦企豪擲10億元現金海外購金礦
理財百科／黃金年報酬率近50% 恐收意外稅單

理財百科／黃金年報酬率近50% 恐收意外稅單
四川找到最大金礦 幾代地質人費時50年

四川找到最大金礦 幾代地質人費時50年
黃金漲零售降溫…中國高端珠寶寶蘭融資 雷軍也參一腳

黃金漲零售降溫…中國高端珠寶寶蘭融資 雷軍也參一腳

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」