別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

很多人追求「節日極繁主義」（holiday maximalism），也就是利用大量豐富各種顏色、材質的裝飾品布置，讓家中充滿過節氣氛，但這和家中堆滿雜物，賓客找不到需要的物品是兩回事；聖誕節 即將到來，表示新的一年不久將至，不妨利用這個時間整理家裡。Parade Home & Garden報導，三位居家整理專家指出六種建議在聖誕節前斷捨離的物品。

1. 多餘的玩具

南卡房屋整理公司A Time to Organize創辦人沃林肯（Stephanie Worinkeng）說，家中有小孩的人現在最好整理玩具，因為不久後聖誕樹下就會堆滿新的玩具；建議把小孩不再玩或不喜歡的玩具在聖誕節前捐到當地舊貨店，這對那些經濟不寬裕的人來說有很大幫助，讓他們可以提前選購禮物。

2. 沒用過的節日裝飾品

聖誕節前裝飾家中時，如果發現不再喜歡或不想用的裝飾品，別感傷，但也別留著。阿肯色州居家整理公司About Space Professional Organizing創辦人盧德文斯基（Megan Ludvinsky）說，不喜歡以前買的裝飾品很正常，畢竟品味、潮流都在改變，留下你真正喜歡的裝飾品可以讓布置更快、更輕鬆也更快樂。

盧德文斯基也建議在聖誕節前就把這些裝飾品整理好並捐給二手店，讓他們能在節日前這個旺季時段售出。

3. 不必要的食品儲藏室物品

在拿取為節日要做的烘焙食材及調味料前，把食品儲藏室從頭到尾來個大檢視，你一定會發現很多被你遺忘的物品，沃林肯建議把未開封及未過期的罐頭食品捐到食物銀行或慈善廚房。

4. 多餘的廚房小工具

花點時間盤點廚房裡的各種小家電。北卡室內環境整理公司The Precise Place創辦人匹克（Julie Peak）說，如果發現某個器具或家電過去一年都沒用，就該和它說再見了，她建議保留多功能的器具，把功能單一的丟棄。

5. 多的外套

如果放外套的衣櫥已經塞爆了，現在就是整理的好時機，把不再穿或不想再穿的外套捐給二手店，除了可以幫助需要的人，還能在衣櫥內騰出空間，讓節日時到家中一起慶祝的客人有地方可以掛外套。

6. 不適合自己的衣服

挑選參加聖誕及新年派對或假期旅行的衣服時，可能會發現你從來沒穿過的衣物，可能是不合身或是不是自己喜歡的風格，盧德文斯基說，這時也勇敢揮別它們吧，因為如果這件衣物在這個有很多派對、聚會和亮眼裝扮的季節都穿不上，那應該就永遠不會穿到了。