就算不痛仍需警覺 眼科醫：視力出現9種症狀快求診

世界新聞網／輯
眼科醫師指出，若單眼無痛性視力喪失，同時伴隨視野缺損、下顎疼痛、頭痛或全身不適，可能與視神經缺血或巨細胞動脈炎有關，若未即時治療，恐導致永久失明；眼睛痛示意圖。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)
眼科醫師指出，若單眼無痛性視力喪失，同時伴隨視野缺損、下顎疼痛、頭痛或全身不適，可能與視神經缺血或巨細胞動脈炎有關，若未即時治療，恐導致永久失明；眼睛痛示意圖。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

日常生活中，短暫的視力變化往往容易被忽略，尤其是在沒有疼痛、且似乎很快恢復正常的情況下。然而，多名眼科醫師指出，這些看似微小的變化，可能是嚴重眼疾甚至全身性疾病的早期警訊，若未即時就醫，恐導致不可逆的視力損害。據網站HuffPost報導，為協助民眾辨識高風險症狀，多名眼科醫師整理出他們「絕不會忽視」的視覺異常。

1. 突然出現閃光，或有飛蚊症

紐約眼耳醫院玻璃體與視網膜外科醫師德歐巴克塔（Dr. Avnish Deobhakta）指出，若突然看到閃光或短時間內出現大量飛蚊，可能是視網膜裂孔的早期徵象。由於視網膜沒有痛覺神經，視覺變化往往是視網膜剝離前唯一警告，必須立即檢查。

2. 視野出現像黑色布幕般移動的陰影

太平洋視力研究所創辦人法克托洛維奇（Dr. Ella Faktorovich）表示，視野中若出現陰影或如布幕般遮蔽，可能代表視網膜正在剝離。德歐巴克塔也指出，這在眼科屬於真正的急症，有時危及度甚至「以小時計」。

3. 眼睛疼痛，伴隨紅腫與畏光

若出現明顯眼痛、泛紅且對光線特別敏感，可能與眼內發炎、眼壓升高或感染有關。德歐巴克塔強調，這類狀況不適合觀望，特別是配戴隱形眼鏡者，更可能涉及嚴重感染，需立即治療。

4. 突然喪失視力又恢復

醫師提醒，即便視力僅短暫消失幾分鐘，也不應掉以輕心。德歐巴克塔指出，這可能代表眼部血流短暫受阻，類似「眼睛的中風」，也可能是腦中風風險的前兆。

5. 一隻眼睛突然視力喪失

法克托洛維奇表示，若單眼無痛性視力喪失，同時伴隨視野缺損、下顎疼痛、頭痛或全身不適，可能與視神經缺血或巨細胞動脈炎有關，若未即時使用類固醇治療，恐導致永久失明，甚至增加中風風險。

6. 出現複視

愛荷華大學醫療中心眼科醫師博伊斯（Dr. Erin A. Boese）指出，新出現的複視須分辨是單眼還是雙眼所致。若為雙眼複視，可能與腦神經或眼肌控制異常有關，潛在原因包括腦神經麻痺、腦瘤或神經系統疾病。

7. 直線看起來彎曲或變形

德歐巴克塔指出，若閱讀時文字彎曲、直線變波浪，通常與黃斑部異常有關，像是濕性黃斑部病變，若能及早發現並治療，視力預後差異極大。

8. 瞳孔大小突然不對稱，或眼皮下垂

若發現瞳孔大小不一，或眼皮突然下垂，可能與神經或血管問題有關。德歐巴克塔警告，這些細微變化有時是動脈瘤或中風的早期表現，需立即接受神經眼科評估。

9. 慢性乾眼或長期眼皮癢

科羅拉多大學醫學院眼科助理教授柯廷（Dr. Cecelia Koetting）指出，乾眼不只是短暫不適，長期未治療可能導致角膜神經受損、癒合不良，甚至增加永久視力受損風險。若長期出現乾澀、搔癢、異物感或視力波動，應及早就醫評估。

