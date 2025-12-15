白天或晚上吃？營養師曝吃維他命D最佳方式

營養師指出，若在吃維生命D時，搭配一點含有健康脂肪的餐點一同攝取，吸收效率才會明顯提升；維他命D示意圖。(取材自Unsplash @Michele Blackwell)

維生素的補充方式不僅關乎是否攝取足夠，補充時機與搭配的飲食內容同樣可能影響健康表現。舉例來說，同時補充鐵和鈣反而可能削弱骨骼健康，因為這兩種礦物質會互相競爭吸收，導致失衡，進而提高骨折、痠痛與疼痛的風險。據網站Parade報導，三名醫師與一名營養師共同指出，維生素D（又稱維他命D）若在不恰當的時間或方式下攝取，恐干擾新陳代謝，進而影響膽固醇、血糖 與體重管理。

在錯的時間吃維生素D 會影響新陳代謝

研究與專家說法指出，維生素D若能與含有健康脂肪的餐點一同攝取，吸收效率才會明顯提升。註冊營養師凡妮莎．伊穆斯（Vanessa Imus）說明，脂肪進入體內後，會促使膽汁與消化酵素分泌，有助於脂溶性維生素的吸收；維生素D在此過程中可隨脂肪一同被更有效利用。醫師也表示，雖然沒有脂肪仍可吸收部分維生素D，但整體吸收量相對有限。

白天或晚上吃：什麼時候吃有差嗎？

至於補充維生素D應選擇早上或晚上，醫師指出並不存在適用於所有人的固定時段。北西藥局（NorthWestPharmacy.com）健康顧問布琳娜．康納（Brynna Connor）表示，相較於時間點，是否搭配含有健康脂肪的餐食更為重要。有關睡前補充是否影響睡眠，研究結果尚未一致，部分研究認為可能影響褪黑激素分泌，另有研究則指出未必造成負面影響。

吸收維生素D 對代謝影響大

專家指出，維生素D除了與骨骼健康相關，也可能與代謝功能存在關聯。家庭醫師貝絲．歐勒（Beth Oller）表示，研究發現維生素D濃度偏低，與肥胖、高膽固醇及第二型糖尿病 風險上升有關。此外，維生素D不足也可能影響免疫力 與肌肉、骨骼健康，間接降低活動量，長期下來增加代謝性疾病的風險。

幫助吸收需吃多少脂肪？

專家表示，並不存在明確的脂肪攝取量，只要餐點中含有少量脂肪，就有助於提升維生素D的吸收效果。康納指出，一般建議每日熱量中約25%至30%來自健康脂肪，但仍須依個人健康狀況與醫師建議調整。營養師則建議，若以補充品形式攝取維生素D，可搭配酪梨、橄欖油、堅果或富含Omega-3脂肪酸的食物，以提高利用效率。