聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊

聖誕樹點燈後讓人捨不得關掉，但專家說長時間開著聖誕燈恐有發生火災的疑慮。聖誕樹示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Gaby Dyson）

裝飾聖誕樹是最具代表性的節日傳統之一，聖誕樹點燈後更是立刻充滿過節氣氛，讓人不想關燈，但專家說這有安全疑慮，睡覺或不在家時最好拔掉電源，或是使用計時器在就寢後關閉聖誕燈泡，避免為了追求過節氣氛而遭受嚴重損失，得不償失。

Better Homes & Gardens報導，裝飾聖誕樹是很有趣的活動，很多人甚至感恩節 還沒過完就開始裝飾，完成後就開著燈不關掉，專家說這會有火災風險。

電纜和電子線束製造商Wiringo.com的創辦人趙荷默（Hommer Zhao）說，任何有會發熱的部件、老舊電線或活動部件的裝飾品都應拔掉電源，雖然聖誕樹是固定的或全新的，但點燈後就有發熱元件。

科技製造公司RapidDirect執行長黃里昂（Leon Huang）說，有些燈泡設計成使用時熱度降到最低，但即使是LED燈，在電線有損壞的情況下也可能引發問題。

黃里昂說，因為燈泡會發熱，因此聖誕樹不該在無人的情況下長時間插著插頭，特別是使用真樹木的聖誕樹，如果聖誕燈故障或過熱就可能著火，建議每晚就寢前拔掉插頭，和回到家時才插上插頭。

趙荷默說，聖誕燈的使用時間越短就越安全，如果不確定是否用太久，可以檢查看看燈泡和電線的溫度，若摸起來有點溫度，就是該拔插頭的訊號了。

若想找一個在就寢後關掉聖誕燈的方法，趙荷默建議用計時器，線製燈亮的時間，黃里昂也說，在聖誕樹和任何有發光或發熱部件的節慶裝飾品上使用計時器，是避免危險發生最簡單的方法。

不過兩人也提醒，不要使用未經認證的計時器或錯誤使用計時器，要用和聖誕燈的電壓及電流相符合的計時器，可以在聖誕燈的包裝上確認電壓和電流，或使用燈泡測試器確認。