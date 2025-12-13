人生有限 影音無窮「二倍速看片」成新趨勢

若注意力是一項資產，觀看次數和時間就成了衡量商業成功的指標，會帶來廣告收入、為演算法提供更好的數據。(路透)

當今的數位生態系，注意力經濟當道，不論是15秒的Reels短片或三小時長的播客節目，觀眾的大腦已被說服，只有透過壓縮現實、加快觀看速度，才能在內容氾濫的世界裡生存。

印度 快報指出，用二倍速播放看似有效率，卻造成怪異扭曲。人們感受「步調」的方式已改變，用正常速度觀看影片時覺得很慢，閱讀文字時也感到笨重，甚至思考也慢半拍，除非不斷被刺激。這造成一種矛盾現象：人們消費內容的速度變快，但不如以往專注。

在注意力經濟中，速度成了調適機制，不僅是為了消化更多內容，也是為了避免緩慢本身帶來的不適。「倍速觀看」最初只是提高生產力的一個撇步，卻悄然成為消費的主要方法。

2022年，YouTube 執行長莫漢撰文表示，YouTube的「播放速度」功能，89%的時間是被用來快轉，這讓所有用戶「在一天內合計省下900年以上的觀看時間」。

去年，YouTube將播放速度的調整間隔，讓使用者可以「微調」，進而找到最完美的快轉速度。Premium訂戶還可調高至三倍速，而Netflix和亞馬遜 Prime Video都有提供這項功能。

這顯示，影音平台不在乎人們是否細細品味內容，只在意人們有沒有看完，因為愈快看完代表消費量愈大，指標也愈好。若注意力是一項資產，觀看次數和時間就成了衡量商業成功的指標，會帶來廣告收入、為演算法提供更好的數據。

在「二倍速文化」出現以前，追劇文化早已練就人們不斷消費的習慣。Instagram的Reels和YouTube的Shorts，以及TikTok的出現，則是完全改寫觀眾的多巴胺系統，讓人習慣毫無延遲地獲得刺激。加快觀看速度的壞處是，它會重塑人們大腦處理資訊的方式：強迫大腦加速吸收對話、圖像和情緒線索。

倫敦大學瑪麗王后學院的皮爾斯博士說，這會導致「認知超載」，並耗盡腦袋中用來暫存訊息的「工作記憶」。