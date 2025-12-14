機場貼心小舉動可獲達美航空驚喜禮 最大獎500美元禮品卡

為了慶祝成立100周年，達美航空啟動名為「百年歡慶（Centennial Cheer）」的計畫，預計表揚來自乘客的10萬件善行，讓旅途中的正向互動獲得實質回饋。(美聯社)

這個假期季，達美航空 （Delta）推出一項鼓勵旅客展現善意的活動，表示將獎勵在機場或旅途中表現出友善與體貼行為的乘客。航空公司指出，旅行時不該做的事情很多，其中缺乏禮貌更是最不被鼓勵的一項。為了慶祝成立100周年，達美航空啟動名為「百年歡慶（Centennial Cheer）」的計畫，預計即日起至1月5日，表揚來自乘客的10萬件善行，讓旅途中的正向互動獲得實質回饋。

據網站Parade報導，運作方式是，達美航空特別設計了「假期勳章卡（Holiday Medallion Cards）」，並請旗下員工在整個假期期間留意展現善意的旅客。當員工注意到某位旅客的行為特別值得肯定時，便會發給對方一張假期勳章卡，旅客之後可憑卡兌換獎勵。每位獲選者都能透過達美航空的線上商店收到一份驚喜禮物，內容包括專屬商品，如帽子、睡衣、毛衣、毛毯、馬克杯等。其他驚喜獎品還包含百年紀念禮盒，甚至是一張面額500美元的達美航空禮品卡。

即使並非達美航空的會員，也同樣可以參與這項活動。達美員工被指示留意所有旅客，不論是否擁有會員身分，只要在旅途中展現善意，都有機會被表揚。不論是第一次搭乘達美，或已累積多次飛行經驗，皆在表揚範圍之內。

達美航空特別設計了「假期勳章卡」，並請員工在假期期間留意展現善意的旅客，當某位旅客的行為特別值得肯定時，便會發送一張假期勳章卡，可憑卡兌換獎勵。(路透)

曾獲「百年歡慶」計畫表揚的善意行為包括：

・借充電器給鄰座乘客使用

・協助其他旅客搬運行李

・向航空公司員工表達感謝，肯定他們的辛勞付出

達美航空指出，假期季往往伴隨高度壓力，旅客為了趕行程或完成各項安排而顯得匆忙。然而，假期的核心精神仍在於與身邊的人建立連結、傳遞善意，並以正向方式為一年畫下句點。航空公司也表示，若旅客在下一趟達美航班中實踐這樣的精神，或許就能獲得意想不到的回報。