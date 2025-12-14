搭機想省托運費 「5-4-3-2-1」口訣打包隨身衣物快速齊全

我的頻道

世界新聞網／輯
旅行網紅指出，有效的打包方法可以大幅提高行李空間利用率，讓旅行更輕鬆，她介紹了「5-4-3-2-1 隨身行李打包法」，指出這樣打包不僅省空間，衣服也能帶的齊全；打包行李示意圖。(取材自Unsplash @Paige Cody)
旅行網紅指出，有效的打包方法可以大幅提高行李空間利用率，讓旅行更輕鬆，她介紹了「5-4-3-2-1 隨身行李打包法」，指出這樣打包不僅省空間，衣服也能帶的齊全；打包行李示意圖。(取材自Unsplash @Paige Cody)

隨著航空托運行李費用不斷增加，僅攜帶隨身行李的旅行方式愈來愈受到歡迎。對想省錢、減少負擔的旅客來說，隨身行李是一個理想選擇。不過，要在這麼小的行李箱中打包整趟旅程所需物品，仍是許多人難以克服的挑戰。據網站Parade報導，經驗豐富的旅行網紅指出，有效的打包方法可以大幅提高行李空間利用率，讓旅行更輕鬆，她介紹了「5-4-3-2-1 隨身行李打包法」，指出這樣打包不僅省空間，衣服也能帶的齊全。

什麼是 5-4-3-2-1 隨身行李打包法？

身兼「The Wardrobe Edit」作者與YouTuber的安娜・牛頓（Anna Newton）提出的 5-4-3-2-1 打包法，旨在「盡可能少帶東西的前提下，仍能產出大量穿搭組合」。她在一次前往阿姆斯特丹的四晚旅程中實測，攜帶五件上衣、四件下身、三件外搭、兩雙鞋子及一組配件。結果顯示，她甚至沒有穿到全部的衣物，行李箱還留有充足空間，非常適合旅行時購物或帶些紀念品回家。

牛頓進一步說明，她選擇的上衣以同色系但版型各異，下半身則挑選多樣化款式以搭配所有上衣。外搭、鞋子與配件則可改變整體風格，即使重複穿著穿過的上衣與褲子，只要換過配搭方式，也能呈現不同感覺。她更是提醒旅客，不要只帶相似版型的褲子或裙子，以免穿搭單調。

5-4-3-2-1 打包法只能用於短途旅行嗎？

牛頓表示，此方法對短途旅行，像是有四晚的旅行效果佳，但若旅程較長，可將數量調高。經驗顯示，即便是10天的行程，依然可以用 5-4-3-2-1 打包法。核心原則是每件上衣都要能夠搭配每件下身，從而產生多種穿搭組合，同時節省行李空間。以5件上衣與4件下身的組合來看，光是數學上就可以有20套不同穿搭。

外搭則能讓穿搭選項更上一層樓，例如把外套繫在肩上、正常穿、扣上或敞開，都能讓同一套衣服呈現不同效果。只要策略性選擇物品，即便行李輕巧，仍可輕鬆擁有多變穿搭，滿足長短途旅遊需求。

▲ 影片來源：youtube＠Anna Newton（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

