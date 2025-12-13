我的頻道

曾獲NBA杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

布朗大學爆槍擊釀2死 期末考第2天多人中彈 槍手在逃

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了


35歲的蘿拉從高中就開始打工賺錢和存錢，雖然現在的她有不錯的年薪也買了房，但她也重新思考過去是否應該多玩一點。存錢示意圖非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）
35歲的蘿拉（Laura）從小家中的經濟就不寬裕，財務穩定一直是她最重視的事，高中和大學時她拚命打工賺錢也努力存錢，現在的她努力獲得回報，住在大城市、年收超過9萬美元、退休儲蓄有15萬美元，還買了間公寓，但蘿拉後悔過去太投入賺錢而沒有體驗人生；專家說以蘿拉的條件，她可以在控制預算下逐漸實現過去沒完成的夢想，學習放鬆對消費的控制，開始享受人生。

Moneywise報導，蘿拉一直是朋友中最會規劃的人，家庭經濟狀況不好的她很早就著眼未來，努力存錢。蘿拉上大學前就計劃存錢，她知道自己不可能不借學貸，所以高中時開始打工，省吃儉用，盡可能把貸款餘額和利息降到最低。

上大學後，蘿拉也繼續過這樣的生活；當朋友們在放春假時，她在打工的餐廳加班。畢業後蘿拉立刻投入職場，她下定決心盡快還完學貸，因此把開銷減到最小，每天自己帶午餐、和幾個室友合租房子、開二手車。

如今，蘿拉過去的所有努力都得到回報，她住在中西部的一個大城市，是一間科技公司的人力資源專員，年薪超過9萬美元，她的學貸早就還清，從薪水提撥到401(k)帳戶的百分比是雇主提供全額匹配的額度，退休戶頭裡已有15萬美元，以她的年齡層來說，她的退休儲蓄進度大幅超前。

因為蘿拉從20歲就開始存錢及投資，她能享受複利帶來的好處，當她準備退休時，她的存款會比她在現在的年紀才開始存錢多出一倍。另外，蘿拉還有個應急基金，可以應付六個月的開銷，她把這筆錢存在高收益儲蓄帳戶中。

蘿拉擁有一間公寓，她買的是兩房的格局，這樣她就能找一位室友，室友支付的租金可以幫助她付房貸。

擁有這些成就的蘿拉開始重新思考過去努力存錢的那段時光，她希望自己多去幾趟旅行、答應去那些被她拒絕的聽演唱會邀約、讓自己煩惱少一點，她覺得身邊的人目前的財務狀況都跟自己差不多，但他們在20歲時有好好享受人生，她現在懊悔自己當初太保守，在那個應該是無憂無慮、享受人生的年輕歲月，她錯過很多美好回憶，她也質疑過去節衣縮食、努力存錢的生活是否值得。

蘿拉可以負擔得起在生活中增加一點樂趣和隨性，這是她應得的，不過要她改變生活習慣可能很難，她可以考慮調整預算，確保包含一些購買「想要」的支出，而不是只有收入和支出。

一種預算配比比例是50/30/20，將50%的預算用於需要的物品，30%用在想要的事物，20%存起來。但對蘿拉這樣節儉的人來說，想要的事物占到30%可能太多，她可以考慮70/20/10，70%用於生活開銷、20%儲蓄或還債、10%是可自由支配的開支。

蘿拉也可以挑一件想花錢實現的人生清單項目，將需要的支出分攤到例如六個月，再編入現有的預算中。無論她選擇什麼，做出決定並納入預算都能幫助她學習鬆綁對消費的控制，及開始享受她努力奮鬥得來的生活。

至於蘿拉的朋友們看似經濟無虞，但根據數據公司Experian的資料，今年年中美國人背負的債務平均已達10萬4755元。在社群平台，人們都是放他們希望大家看到的一面，例如度假和在餐廳享受美食，他們不會讓你看到他們的信用評分和高利信用卡債務。

人生有限 影音無窮「二倍速看片」成新趨勢

