我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本一位網友8日上午在「X」發文，稱北海道老家那邊的海灘出現大量沙丁魚被沖上海灘，青森外海當天深夜就發生規模7.5強震，迅速引發廣泛討論。資料照片。(路透)
日本一位網友8日上午在「X」發文，稱北海道老家那邊的海灘出現大量沙丁魚被沖上海灘，青森外海當天深夜就發生規模7.5強震，迅速引發廣泛討論。資料照片。(路透)

日本一位網友8日上午在「X」發文指出，北海道老家的海灘出現大量沙丁魚被沖上海灘，東北的青森東方外海當天深夜就發生規模7.5強震，使這則貼文迅速引發廣泛討論，引發大量網友猜測兩者之間可能存在關聯，就有人直言「可能是地震的前兆吧」。

ENCOUNT報導，X用戶「かずひろ」8日上午將影像連同貼文一起發布，可見到海灘上四處都是被沖上岸的沙丁魚，彷彿「看起來可以想抓多少就抓多少」，還半開玩笑表示：「現在沙丁魚多少錢？」

他受訪時指出，影像是由老家的家人拍攝，並轉述原因「似乎是牠們為了逃離海豚而無法游回去了」。經他向父親確認，大約有2000條沙丁魚被沖上岸。雖然多數已經死亡，但看得出來都很肥美、油脂豐厚。家人僅撿拾足以裝滿水桶的份量，並做成魚乾或煮物。

かずひろ表示，過去也曾發生過類似事件，每次都與海豚有關。他說：「原因似乎是遭海豚追趕，漁民是這麼說的。」另一方面，也有留言稱「也可能是大地震的前兆」、「這是…」、「可能是地震的前兆吧」、「不論有無關聯，認為地震前會出現某些前兆，是日本人自古以來的共同認知」，引發進一步熱議。

不過，かずひろ本人態度則較為冷靜。他表示：「我老家沒有受到地震影響，因此無法判斷兩者是否有關聯。」ENCOUNT也指出，海洋生物的行為與地震之間的相關性目前尚無科學根據，但因為大量沙丁魚被沖上海灘後隨即發生地震，事件引起了更多關注。

地震 日本

上一則

AI廣告「毀了聖誕氣氛」麥當勞踢鐵板 緊急下架

延伸閱讀

日本青森外海5.9地震 最大震度4無海嘯之虞

日本青森外海5.9地震 最大震度4無海嘯之虞
不排除311強震重演 日首發北海道、三陸沖後發地震注意情報

不排除311強震重演 日首發北海道、三陸沖後發地震注意情報
浴缸水別放掉…青森7.5強震 前自衛隊成員教自保術

浴缸水別放掉…青森7.5強震 前自衛隊成員教自保術
日本規模7.5地震 前台灣測報中心主任示警：台也要小心

日本規模7.5地震 前台灣測報中心主任示警：台也要小心

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染