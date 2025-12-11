地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

日本一位網友8日上午在「X」發文，稱北海道老家那邊的海灘出現大量沙丁魚被沖上海灘，青森外海當天深夜就發生規模7.5強震，迅速引發廣泛討論。資料照片。(路透)

日本 一位網友8日上午在「X」發文指出，北海道老家的海灘出現大量沙丁魚被沖上海灘，東北的青森東方外海當天深夜就發生規模7.5強震，使這則貼文迅速引發廣泛討論，引發大量網友猜測兩者之間可能存在關聯，就有人直言「可能是地震 的前兆吧」。

ENCOUNT報導，X用戶「かずひろ」8日上午將影像連同貼文一起發布，可見到海灘上四處都是被沖上岸的沙丁魚，彷彿「看起來可以想抓多少就抓多少」，還半開玩笑表示：「現在沙丁魚多少錢？」

他受訪時指出，影像是由老家的家人拍攝，並轉述原因「似乎是牠們為了逃離海豚而無法游回去了」。經他向父親確認，大約有2000條沙丁魚被沖上岸。雖然多數已經死亡，但看得出來都很肥美、油脂豐厚。家人僅撿拾足以裝滿水桶的份量，並做成魚乾或煮物。

かずひろ表示，過去也曾發生過類似事件，每次都與海豚有關。他說：「原因似乎是遭海豚追趕，漁民是這麼說的。」另一方面，也有留言稱「也可能是大地震的前兆」、「這是…」、「可能是地震的前兆吧」、「不論有無關聯，認為地震前會出現某些前兆，是日本人自古以來的共同認知」，引發進一步熱議。

不過，かずひろ本人態度則較為冷靜。他表示：「我老家沒有受到地震影響，因此無法判斷兩者是否有關聯。」ENCOUNT也指出，海洋生物的行為與地震之間的相關性目前尚無科學根據，但因為大量沙丁魚被沖上海灘後隨即發生地震，事件引起了更多關注。