12月劇集熱播排行 陳妍希「狙擊蝴蝶」衝第四、這齣登冠卻評價兩極

世界新聞網／輯
左為「即刻上場」，右為「大生意人」。(取材自豆瓣)
12月戲劇市場進入年末衝刺期，新劇密集上線、題材百花齊放，從都市偶像、家庭倫理到古裝武俠與志怪奇幻輪番搶占話題。隨著多平台收視與網播熱度同步攀升，根據「搜狐」報導，近期一週的劇集播放指數TOP10榜單已出爐，「梟起青壤」、「大生意人」紛紛奪下冠亞軍。

榜單第6到第10名依序為「時差一萬公里」、「四喜」、「水龍吟」、「他為什麼依然單身」與「毒舌家庭」。「時差一萬公里」走生活治癒路線，羅晉、任素汐飾演的夫妻在異國低谷中彼此扶持，日常戲細膩溫暖；「四喜」以狗血家庭劇型態切入，婆媳矛盾、債務壓力與原生家庭創傷交織，衝突強烈也帶動收視。

「水龍吟」是羅雲熙重磅古裝武俠，開播後口碑兩極，但造型與男主魅力撐起持續討論；「他為什麼依然單身」改編日劇，聚焦熟齡單身與不婚價值觀，在Netflix與短影音平台熱度不俗；情境喜劇「毒舌家庭」集結綜藝熟面孔，以職場諷刺與親子邊界笑料作為賣點，成為觀眾的下飯喜劇選項。

第5名：「即刻上場」

改編自職場真人秀「令人心動的offer」，「即刻上場」以律所實習生競爭的「識君計畫」為主軸，七位新人在三個月高壓考核中各自碰撞、成長。作品主打青春熱血與職場群像，角色背景多元、性格鮮明，吸引喜歡競技與群像敘事的觀眾追看。

第4名：「狙擊蝴蝶」

「狙擊蝴蝶」以姐弟戀題材衝上前段班，陳妍希飾演的年上女主與周柯宇飾演的少年在多年後重逢，情感拉扯帶著狗血張力。劇中不避諱灑糖與吻戲橋段，加上兩人意外契合的CP火花與身高差視覺，成功推升話題與播放指數。

「狙擊蝴蝶」陳妍希(左)飾演的年上女主與周柯宇(右)飾演的少年在多年後重逢。(取...
第3名：「唐朝詭事錄之長安」

延續系列探案口碑，第三季「唐朝詭事錄之長安」以更完整的案件結構與環城探案模式擴張世界觀。該系列一路靠扎實劇本與口耳相傳累積死忠劇迷，播畢後仍維持高討論度，並因後續季數接力消息持續吸引關注。

第2名：「大生意人」

「大生意人」近期口碑、收視雙線走強，陳曉領銜的大男主經商古裝題材新鮮度高。劇組多地實景拍攝拉抬質感，男主古平原在亂世中從書生一路逆襲成商王，主配角群像立體飽滿，成為12月古裝劇中的強勢黑馬。

第1名：「梟起青壤」

迪麗熱巴、陳星旭主演，「梟起青壤」以志怪奇幻冒險風格登頂。作品在中式志怪氛圍、打戲設計與女主英氣形象上收穫好評，熱度居高不下；不過亦有觀眾認為節奏掌控不穩、敘事張力不足，使其呈現「話題爆、評價分歧」的現象。即便如此，「梟起青壤」仍以最高播放指數拿下冠軍，成為本月最具討論度的焦點之作。

「梟起青壤」由迪麗熱巴主演。(取材自豆瓣)
