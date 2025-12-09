我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

TVBS新聞網／編輯 張哲輔 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微波爐示意圖。(圖/AI生成)
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

許多人為了省電，擔心電線短路走火，因此只要一出門，或用完之後，就習慣把家電插頭拔掉。不過電器專家提醒，並非所有電器都適合「隨拔隨插」，尤其是住家常見的7大家電，一定要長期插著電，否則容易故障，還可能變得更加耗電，甚至有安全隱憂。

7大家電插頭別亂拔　專家：可能更耗電

洗衣機、烘衣機：雖然插著會維持微量待機電力，但專家提姆（Tim Hodnicki）指出，這類大型家電，若是經常拔插，除了麻煩以外，也會讓插頭和插座加速磨損。另外，現代洗衣機、烘衣機都有內建診斷系統，記錄使用狀況與機器異常，插頭一拔，這些資料就全消失，反而不利維修。

冰箱：冰箱絕對不能拔電。一旦拔掉插頭，冰箱內溫度會快速上升，造成食物腐敗、滋生細菌。重新插電後，冰箱又要「全力衝刺」把溫度降回來，導致更耗電，甚至縮短壓縮機壽命。

洗碗機：和洗衣機、冰箱一樣，洗碗機需要持續供電才能維持控制面板記憶設定。新款洗碗機也有診斷系統，頻繁拔插反而會造成系統錯亂。更重要的是，洗碗機在待機時用電量很低，拔掉完全沒有必要。

微波爐：雖然很多人把微波爐視為「小家電」，但專家提醒不必拔。現代微波爐的待機電力極低，反覆拔插只會磨損插座、內部零件，甚至讓你每次都要重新設定時鐘。如果擔心耗電，可以使用「電力監測儀」確認待機功耗。

Wi-Fi 路由器、數據機：想讓網路穩定，就不要常常拔電。路由器與數據機是設計成24小時運作的設備，頻繁斷電會縮短其壽命，還會破壞訊號穩定度，讓變壓器更快老化。除非是網路出問題時，進行「重開」，否則平常千萬別亂拔。

烤箱與電磁爐：這兩種高功率家電通常使用高容量插座，專家警告，「煮完就拔非常不實際，而且對大型電流接頭反而有安全風險。」只要插座有過電保護，像是突波保護、斷路器，就不需要每次拔掉。

熱水器：熱水器不適合斷電，必須全天候保持插電，才能穩定水溫。若常把插頭拔掉，可能會導致水溫忽冷忽熱，加熱元件壓力變大，影響熱水供應，還會讓設備壽命縮短。

7大家電「插頭別亂拔」！專家曝原因：可能更耗電

TVBS新聞網

上一則

Spotify美加付費用戶可看MV 挑戰YouTube

下一則

Nvidia晶片H20、H200、B200分不清？一文秒懂差異

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價

WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價