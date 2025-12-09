7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

微波爐示意圖。(圖/AI生成)

許多人為了省電，擔心電線短路走火，因此只要一出門，或用完之後，就習慣把家電插頭拔掉。不過電器專家提醒，並非所有電器都適合「隨拔隨插」，尤其是住家常見的7大家電，一定要長期插著電，否則容易故障，還可能變得更加耗電，甚至有安全隱憂。

洗衣機、烘衣機：雖然插著會維持微量待機電力，但專家提姆（Tim Hodnicki）指出，這類大型家電，若是經常拔插，除了麻煩以外，也會讓插頭和插座加速磨損。另外，現代洗衣機、烘衣機都有內建診斷系統，記錄使用狀況與機器異常，插頭一拔，這些資料就全消失，反而不利維修。

冰箱：冰箱絕對不能拔電。一旦拔掉插頭，冰箱內溫度會快速上升，造成食物腐敗、滋生細菌。重新插電後，冰箱又要「全力衝刺」把溫度降回來，導致更耗電，甚至縮短壓縮機壽命。

洗碗機：和洗衣機、冰箱一樣，洗碗機需要持續供電才能維持控制面板記憶設定。新款洗碗機也有診斷系統，頻繁拔插反而會造成系統錯亂。更重要的是，洗碗機在待機時用電量很低，拔掉完全沒有必要。

微波爐：雖然很多人把微波爐視為「小家電」，但專家提醒不必拔。現代微波爐的待機電力極低，反覆拔插只會磨損插座、內部零件，甚至讓你每次都要重新設定時鐘。如果擔心耗電，可以使用「電力監測儀」確認待機功耗。

Wi-Fi 路由器、數據機：想讓網路穩定，就不要常常拔電。路由器與數據機是設計成24小時運作的設備，頻繁斷電會縮短其壽命，還會破壞訊號穩定度，讓變壓器更快老化。除非是網路出問題時，進行「重開」，否則平常千萬別亂拔。

烤箱與電磁爐：這兩種高功率家電通常使用高容量插座，專家警告，「煮完就拔非常不實際，而且對大型電流接頭反而有安全風險。」只要插座有過電保護，像是突波保護、斷路器，就不需要每次拔掉。

熱水器：熱水器不適合斷電，必須全天候保持插電，才能穩定水溫。若常把插頭拔掉，可能會導致水溫忽冷忽熱，加熱元件壓力變大，影響熱水供應，還會讓設備壽命縮短。

