冬季開暖氣 這些地方恐成室內植物隱形殺手

冬天時吹進屋內的冷風和各種供暖設備的出風口都是室內植物的隱形殺手。室內盆栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@DESIGNECOLOGIST）

約三分之二的美國家庭家中至少有一盆室內盆栽，但從園藝 新手到老手都會面臨讓室內盆栽維持健康的難題，特別是在寒冷的冬季，很多人以為植物在不會被冷風侵襲的室內就安全無虞，其實家中的暖氣是它們的隱形殺手，熱氣可能傷害植物，建議放置位置遠離出風口或直接熱源，也要記得提高植物周圍的濕度。

House Digest報導，植物即使放在家中，也還是可能會被季節影響，大多數室內植物源自熱帶地區，這也是為什麼大家把它們種在室內而非庭院，而冷風、變動的溫度和室內的乾燥熱風都是盆栽的隱形殺手。

把喜愛炎熱氣候的植物放在家中冷颼颼的位置或有冷風吹過的窗邊，會讓它們逐漸受到傷害，但這不代表就要把盆栽放在暖氣出風口，過高或過低的溫度都對植物有害，熱風可能讓葉子燒焦，乾燥的空氣也不適合喜愛潮濕環境的熱帶植物。

因此，找到家中最適合放置室內植物的位置很重要；冬天時，最好的位置是溫度介於華氏65至75度左右、夜晚稍微涼爽的地方，而不同品種的植物適合的溫度略有不同。

冬天時冷風會從信箱口、不嚴實的門框、隔熱不良的窗戶以及其他縫隙滲入室內，導致室內局部溫度驟降，若溫度降至華氏二十幾度，對於室外常綠植物來說是個壞消息，更不用說熱帶室內植物了。葉片、嫩芽和莖會軟爛、發黑、捲曲或邊緣發褐等，都是受到冷傷害的症狀；嫩芽因為含水量較高，這些症狀在新鮮嫩芽上尤其明顯。

避免植物受冷傷害的解決辦法包括將盆栽移到室內深處或不會有冷風吹過的地方，喜愛日照的植物放在窗邊時，要確保葉片沒有碰到冷冰冰的玻璃窗，也不要把盆栽放在冷冷的磁磚、水泥或天然石材的地板上，可以用架子墊高、懸吊在天花板或放桌上；在無法避免冷風的房間，可以考慮裝隔熱窗簾。

冬天室內的熱風是另一個經常被忽視的植物隱形殺手，暖通空調吹出的熱風對喜愛潮濕環境的熱帶植物來說會讓環境變得乾燥過熱，它們喜歡40%至60%的濕度，甚至更高，視品種而定，使用中央供暖系統或電暖器會讓室內溼度降到30%以下，而大多數室內植物在溼度降至20%以下開始出現受傷害症狀，也會造成葉片灼傷或花蕾脫落。

和預防冷傷害相同，避免植物灼傷的方法就是遠離熱源，不要把盆栽放在壁爐、暖氣出風口和散熱器旁邊，還要增加植物周邊環境的濕度，可以在一個大托盤中裝滿鵝卵石後加水，再把盆栽放在上面，或是使用加濕器，建議不要用噴霧，因為那必須一天噴好幾次才有效，但大多數人沒有時間這麼做。