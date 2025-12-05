3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

在日常生活中，總有些人會因一點小事就臉色一沉、語氣變冷，彷彿隨時處在情緒臨界點。容易生氣不代表不好，不生氣也不代表完美，只是若怒氣的表達方式會讓周遭不舒服，或在人際關係上造成摩擦，往往最後苦惱的還是自己。日本媒體「占TV」解析哪些星座最容易「火山爆發」。

巨蟹座

巨蟹座的情緒豐沛且敏銳，一旦受到刺激，很容易立刻爆發。「什麼意思？」是他們在生氣時常脫口而出的反應。即便在不適合吵鬧的場合，他們的臉色、語氣也會直接暴露怒意。巨蟹的情緒易受當下心境影響，怒氣強弱也隨之變化。

特別要注意的是，他們容易將怒火發洩在親近的人身上，類似「明明你應該最能懂我」的反射性情緒爆發。如果察覺巨蟹開始焦躁或煩躁，旁人最好稍微保持距離，避免被波及。

天蠍座

向來給人沉穩氣質的天蠍座，其實常在暗地裡默默生氣。天蠍座記憶力驚人，即使是微不足道的小事，也會牢牢記住，並在心中悄悄累積不滿、堆疊怒意。外表上他們可能不動聲色，態度也不會失控，但內心卻可能早已對對方破口大罵。

由於天蠍座被視為「執念強」的代表，一旦真的惹怒他們，想要消除這份怒氣可說相當困難。他們表面壓住怒意，但在未來的某個時機，反擊也許正悄悄等著你。

牡羊座

以熱血、直率聞名的牡羊座，最受不了與自己原則相違背的事，只要覺得不順眼，怒火就會像瞬間點燃的瓦斯般猛然竄起。儘管他們生氣的理由常常非常合理，但有時候也會因不可避免的小麻煩而暴怒，例如匆忙出門時絲襪破了、外套拉鍊卡住，這種不可抗力的突發狀況也能讓他們氣炸。

對牡羊來說，一切阻礙他行動節奏的存在，似乎都能被歸類為「惡」。幸好牡羊屬於爽快型，火來得快、去得也快，怒氣發完通常就恢復正常。