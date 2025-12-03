護心料理第一步 營養師曝改用這種油能延長壽命

我的頻道

世界新聞網／輯
營養師指出，特級初榨橄欖油能降低發炎反應、改善膽固醇平衡並保護血管功能；橄欖油示意圖。(取材自Pixabay)
飲食中最常使用的烹飪油與調味習慣，對長期健康具有累積影響。營養師指出，若是將日常烹調中的料理油替換為「特級初榨橄欖油」，已被科學研究證實有助促進心臟健康並延長壽命。專家強調，這類看似細微的日常選擇，會在多年後形成明顯健康差異。

據網站Parade報導，營養師珍妮・貝絲・克羅普林（Jenny Beth Kroplin, RD）表示，橄欖油是地中海飲食的重要成分，數千年來被視為健康油脂來源；另一位營養師潔絲・科丁（Jess Cording, RDN）指出，特級初榨橄欖油富含單元不飽和脂肪及多酚，能降低發炎反應、改善膽固醇平衡並保護血管功能。研究顯示，經常攝取橄欖油與較低的全因死亡率、心血管疾病及神經退化疾病風險相關。

對於一般認為橄欖油不耐高溫的看法，科丁澄清，即使是特級初榨橄欖油也能安全加熱，且受熱穩定度甚至優於多數植物油，不會產生有害化合物，適用於煎、炒、烘焙等料理。克羅普林提及，哈佛大學於2022年發表於「美國心臟病學院雜誌」的研究顯示，以橄欖油取代奶油、人造奶油或美乃滋，與更高壽命機率存在明顯關聯。

至於芥花油的健康性，兩位營養師均表示芥花油並非不健康，只是營養密度不及橄欖油。科丁說，芥花油屬不飽和脂肪，可改善心血管風險，但缺乏橄欖油所含的大量多酚。克羅普林指出，芥花油之所以評價不佳，多因其常用於高度加工與油炸食品，但油脂本身並不「不健康」。

兩位營養師皆以特級初榨橄欖油作為主要烹飪用油，並推薦給希望提升飲食健康者。科丁補充，若料理不適合橄欖油風味，酪梨油也是耐熱且富含單元不飽和脂肪的替代選擇。她們提醒，日常飲食習慣對健康具有最大影響，因此保持橄欖油等多用途、高營養油脂在廚房中，是長期健康的重要基礎。

心臟病 哈佛大學 心血管疾病

