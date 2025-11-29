吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物

我的頻道

世界新聞網／輯
營養師建議，可以在睡前喝一點肉桂小荳蔻茶，有助平衡血糖、安定神經系統。(取材自Unsplash @Julia Topp)
隨著年齡增長，新陳代謝逐漸下降，許多人在50歲後發現減重和燃脂愈加困難。據健康飲食網站Eat This, Not That!報導，註冊營養師、公共衛生碩士、Inner Health and Wellness創辦人莎哈．柏吉斯（Sahar Berjis），提出哪些夜間食物能在睡眠期間協助身體代謝。她指出，若選擇能平衡血糖、幫助消化並降低發炎的天然食物，有助在休息時提升代謝節律，為50歲以上族群帶來明顯效果。以下列舉七種適合睡前食用、能在夜間協助燃脂的食物與飲品。

1. 肉桂小荳蔻茶（Cinnamon and Cardamom Tea）

肉桂小荳蔻茶不僅好喝，還能讓人感到平靜與舒適，而這正是燃脂的關鍵。有研究指出肉桂有助降低發炎。柏吉斯表示：「肉桂與小荳蔻茶能平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前放鬆。」

2. 水煮蛋（Hard-Boiled Egg）

雞蛋是大自然的超級食物，是理想的夜間點心，可提升飽足感並促進燃脂。柏吉斯說：「一顆水煮蛋提供緩慢消化的蛋白質，能維持穩定代謝並減少夜間肌肉分解。」

營養師指出，若在晚間吃一顆水煮蛋，水煮蛋提供緩慢消化的蛋白質，能維持穩定代謝並減...
3. 蒲公英菊苣茶（Dandelion and Chicory Tea）

蒲公英與菊苣茶是溫和、舒緩的草本夜間飲品，也能促進體重管理。柏吉斯推薦此茶作為支持肝臟健康的天然方式，「蒲公英與菊苣茶屬於天然苦味劑，能溫和刺激肝臟，並在睡眠中加強脂肪代謝。」她說。

營養師指出，蒲公英與菊苣茶屬於天然苦味劑，能溫和刺激肝臟，並在睡眠中加強脂肪代謝...
4. 苦瓜（Bitter Melon tea）

苦瓜茶是另一種能在夜間支援代謝與燃脂的飲品，這種藤類果實含有的成分可能有助平衡血糖。柏吉斯說，苦瓜茶或酊劑可支持胰島素敏感性並促進脂肪利用。

5. 蘋果醋（Apple Cider Vinegar）

將蘋果醋混合溫水，是睡前理想享用的飲品。柏吉斯表示：「加了溫水的蘋果醋有助平衡酸鹼值、支持消化，並抑制夜間血糖飆升。」可在一天的最後一餐後少量飲用。

營養師指出，加了溫水的蘋果醋有助平衡酸鹼值、支持消化，在睡前喝還能抑制血糖夜間飆...
6. 德國酸菜（Sauerkraut）

這款發酵高麗菜含有多種健康益處。柏吉斯說，酸菜汁提供益生菌，能改善腸道平衡並在休息期間促進脂肪代謝，腸道微生物群會因此受益。

營養師指出，酸菜汁提供益生菌，能改善腸道平衡並在休息期間促進脂肪代謝。(取材自U...
7. 辣椒粉（Cayenne Pepper）

少許辛辣能為代謝帶來驚喜助力，柏吉斯推薦辣椒作為夜間燃脂小幫手，「在食物上撒一點辣椒粉或少量苦味草本噴霧，能溫和的提高體溫與血液循環，為代謝帶來細微的夜間提升。」

節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

要控制血糖又想吃點心？醫師推3食材打成一杯 好喝又營養

糖尿病逆轉 細胞留下代謝記憶 仍可能「傷心」

