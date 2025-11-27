草莓、雞湯...流感季節到來 醫師推薦14種食物增強免疫力

我的頻道

世界新聞網／輯
冬季是流感旺季，醫學專家推薦14種有助增強抵抗力的食物。雞湯示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@jurien huggins）
勤洗手、多喝水和打流感疫苗有助於保護健康，在寒冷的流感季節多吃營養豐富的食物也能增強免疫力，預防或縮短生病時間。Prevention報導，家庭醫師邁索爾（Navya Mysore）說，她建議多吃富含維生素C、鋅、抗氧化劑、益生菌和高品質蛋白質，這些營養能協助身體對抗感染、降低發炎並修復組織。以下是有助冬季維持健康的營養食物。

1. 柳橙

內科醫師戈文達拉朱（Kaushik Govindaraju）說，富含維生素C的食物能維持免疫系統的必要功能，柑橘類水果如柳橙可以完整提供每日建議攝取量的維生素C，因此名列榜首。

2. 草莓

如同柳橙，草莓也富含維生素C。事實上克里夫蘭醫學中心表示一杯草莓所含的維生素C是每日建議攝取量的1.5倍。

3. 優格

營養師伊姆斯（Vanessa Imus）說，益生菌是增強免疫系統的絕佳方法，這些好菌有助於維持腸壁健康，而腸壁是免疫系統的第一道防線。

4. 綠葉蔬菜

戈文達拉朱說，綠葉蔬菜提供多種營養、促進腸道健康，其中包含維生素C、β-胡蘿蔔素和抗氧化劑，根據布朗大學醫療系統（Brown University Health），這些營養素能增強免疫。

5. 牛肉

戈文達拉朱說，鋅是維持免疫系統很重要的元素，而牛肉是攝取鋅的首要來源，營養前線（Frontiers in Nutrition）的研究顯示，缺乏鋅可能導致免疫系統不平衡，而難以對抗感染。

6. 營養強化食物

戈文達拉朱說，冬季日照時間變短、接觸紫外線的機會變少，而人體需利用紫外線產生維生素D，因此很多人的維生素D濃度到冬季會降低。實驗與分子病理學（Experimental and Molecular Pathology）的研究顯示，維生素D是維持免疫系統功能的關鍵角色，因此選擇含有維生素D的食物，如牛奶、柳橙汁和早餐麥片是明智選擇。

7. 鮭魚

醫學專家們一致推薦鮭魚，因為包含蛋白質與抗發炎的Omega-3脂肪酸。伊姆斯說，蛋白質是免疫系統的重要元素，抗體是由蛋白質組成，能保護身體不受感染和有害物質影響。鮭魚也是維生素D的攝取來源。

8. 雞肉

如同鮭魚，雞肉是攝取蛋白質的絕佳來源。戈文達拉朱說，充足的蛋白質有助於維持肌肉骨骼健康，肌肉骨骼系統也是免疫功能中的重要角色。

9. 克菲爾（Kefir）

伊姆斯和邁索爾都建議多吃克菲爾這種香濃的發酵乳製品，克菲爾如同優格提供益生菌，能強化腸道益生菌叢進而增強免疫。

10. 大蒜

邁索爾說，大蒜含有天然的抗菌與抗病毒物質。根據抗氧化劑期刊（Antioxidants）的研究，大蒜可能不僅能協助身體對抗季節性感染，或許還有助於預防心臟病、糖尿病與代謝失調。

11. 德國酸菜（Sauerkraut）

伊姆斯說，如果不吃乳製品，德國酸菜是另一種富含益生菌的食物。細胞期刊（Cells）的研究顯示，腸道包含80%的免疫系統，因此維持健康的腸道微生物叢是讓免疫細胞處在最佳狀態的關鍵。

12. 牡蠣

根據國家衛生研究院，牡蠣是攝取鋅的首選，只需兩個中等大小的牡蠣就含有將近每日建議攝取量三倍的鋅。

13. 檸檬

如果不喜歡柳橙或葡萄柚，可考慮改擠檸檬汁到開水裡，這是在流感季節攝取維生素C的另一種方式。

14. 雞湯

邁索爾說，生病時很適合喝雞湯，有研究顯示雞湯可降低上呼吸道發炎、緩解鼻塞，更舒適地緩解症狀。

