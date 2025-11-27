70歲才開始運動 他發現背痛不藥而癒

現年85歲的電影製作人Jim Owen直到70歲才開始認真運動，持續努力發現身體疼痛都消失，變得更健康。健身示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Centre for Ageing Better）

現年85歲、住在加州的電影製作人歐文（Jim Owen）在70歲時還不愛運動又飽受背痛、膝蓋傷等病痛所苦，但後來決心開始健身，從一開始完全不會做伏地挺身，到現在疼痛都消失，而且能自信又舒服地進行多種運動，歐文表示「鍛鍊身體永遠不嫌晚」。

Parade報導，歐文說，70歲時他讀到一篇統計資料表示，如果活到70歲，很有機會再活至少15年，讓他不禁思考自己現在狀態就如此糟糕，80歲會變成什麼模樣。

他的健身旅程從步行幾個街區開始，每周逐漸加快步行速度和距離。歐文說，他很訝異才持續幾個月身體就感覺好很多，這鼓勵他進一步到健身房試試。起初他連一下真正的伏地挺身都做不到而感到羞愧，但他並未放棄，而是請一位在協助長者與復健患者方面經驗豐富的私人教練教學。

歐文的背痛在一年內改善、約兩年內完全消失，膝蓋和肩膀狀況也有改善，他說四到五年努力不懈和進步才覺得達到最佳身體狀態，可以做完一組50下的伏地挺身，這種事他以前完全不敢想像。如果覺得自己已經太老或受病痛所苦，身體無法達到最佳狀態，可以學習歐文的經驗。能控制老化的過程讓他感到自信，並相信「鍛鍊身體永遠不嫌晚」。以下是歐文每周的運動行程。

歐文每周進行三次肌力訓練，著重以自由重量或器材功能性動作，包含棒式、深蹲、滑輪下拉、弓步以及伏地挺身；另外還會散步三次，每次走30分鐘，具降低血壓、緩解關節疼痛、改善骨骼與腦部健康等好處。除此之外，歐文也透過保持正面積極的心態、優先考慮睡眠並控制壓力等方法讓身心維持健康。

歐文說，銀髮族若想有計畫的健身，可參考以下原則。首先是瞭解日常生活需要的動作，進行對應的功能性肌力訓練以減少疼痛與僵硬，例如深蹲訓練有助於更輕鬆地從椅子上站起；剛開始運動別追求困難動作、切勿著急，而是從簡單動作開始緩慢穩定的進展，每一小步能逐漸累積為一大步。

隨著老化，多方面的肌力和核心訓練變得更重要，不僅能維持肌肉量與骨骼密度，還能減輕疼痛、延長壽命。訓練前後記得進行伸展，訓練柔軟度，例如用滾筒放鬆膕旁肌（Hamstrings）。最後考慮加入平衡訓練，像是倒退走，有助於避免跌倒。

歐文說，如果多年來都坐在筆電、車裡或辦公桌後，又沒有採取任何措施對抗老化，50到70歲老化過程會變得更明顯；他的目標並非達到完美或延年益壽，而是預防疾病、增強身體和充分享受生活的能力。