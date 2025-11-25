可口可樂AI聖誕廣告再惹議 遭批「沒靈魂又欠溫度」

可口可樂今年的聖誕廣告全面採用AI製作，引發觀眾強烈反彈，稱以往「有溫度的廣告」，如今已成為了「沒有靈魂的AI」；示意圖，非廣告畫面。(取材自Unsplash @clement proust)

可口可樂 連續第二年，全面採用AI 製作「節日來臨（Holidays are Coming）」聖誕廣告，引發全球觀眾強烈反彈。部分網友批評畫面生硬、缺乏靈魂。雖然官方宣稱AI技術提升製作效率與創意品質，但各界質疑其過度依賴科技、犧牲廣告原有的情感與品牌溫度。

據每日郵報Daily Mail報導，可口可樂公司表示，再次與兩家AI工作室合作推出全新版本廣告，聲稱新作在技術精準度、電影敘事與製作層面皆「突破極限」。全球副總裁暨生成式AI主管帕拉提克‧薩卡爾表示，AI是執行與製作的「超能力」，能讓過去不可能實現的畫面變成現實。

然而，自從廣告影片在YouTube 上架後，數百名觀眾留言批評，有人直言「AI都發展了一年還是這麼糟」，也有人感嘆過去廣告由動畫師製作「有溫度的廣告」，如今已成為「沒有靈魂的AI」。更有網友嘲諷這支廣告「是我看過最好的百事可樂行銷廣告」。

▲ 2025年的「節日來臨」聖誕廣告，影片來源：YouTube@Coca-Cola（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

可口可樂自1995年首次播出「節日來臨」的佳節限定廣告，象徵許多國家聖誕季的正式開始，以紅色貨車穿越雪地、送出節日氣氛為標誌性內容。然而從2024年開始，品牌做出改變，廣告完全由AI生成。薩卡爾表示，公司去年已推出全球首支全AI製作、正式於廣播媒體播放的廣告，引發市場話題。為提升品質，今年採用先進生成式AI技術，從攝影機角度、角色一致性到物理運動效果都能精確控制，並以「模擬導演標註流程」完成。

薩卡爾強調，「這不只是一支廣告，更是創意與科技向未來轉型的重要一步。」主廣告內容依舊展現紅色運輸卡車穿越雪景、經過動物進入小鎮，並搭配經典歌曲「Holidays are Coming」，但部分觀眾揶揄歌詞中的「永遠是真實的」與AI製作十分不搭。此外，可口可樂過去一年多次投入AI領域，今年5月更與Adobe合作開發AI平台「Project Fizzion」，用於加速品牌內容製作。

然而，先前去年的AI廣告就已經遭觀眾留言批評為「垃圾」、「醜陋」、「太小眾」，並批評這家市值數十億美元企業「懶惰」，竟不付錢請動畫師製作廣告。如今可口可樂再次採用AI製廣告，引發觀眾質疑是否背離品牌多年來以動畫與手工製作累積出的情感價值，目前官方並未透露本次AI廣告製作成本。

▲ 上為可口可樂在「AI化」之前，2020年的聖誕廣告，影片來源：YouTube@Coca-Cola Great Britain & Ireland（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.