要控制血糖又想吃點心？醫師推3食材打成一杯 好喝又營養

注意血糖 是每個人都該重視的健康習慣，也是預防心臟病 與糖尿病 的重要方式。飲食在血糖管理中扮演關鍵角色，內分泌專家佛羅倫斯・科米特（Florence Comite）表示，適量吃點心反而有助穩定血糖、避免波動，但重點是要選對食物並分散攝取。點心也不必複雜，只要具備特定營養素，甚至只需三種簡單食材即可完成。

網站Parade報導，據美國國家醫學圖書館資料，血糖（Blood Glucose）是血液中的主要糖分，也是身體主要能量來源。食物經分解成葡萄糖後進入血液，使身體釋放胰島素，協助葡萄糖進入細胞。若血糖持續過高則會形成糖尿病。Sollis Health 醫療長布朗斯坦醫師（Scott Braunstein）表示，糖尿病患者通常建議少量多餐，搭配健康碳水與蛋白質，以避免一次攝取過多造成血糖飆升，或因跳過進食造成藥物引起的血糖過低。

醫師建議在點心加入蛋白質、纖維與少量健康脂肪，有助延長飽足感並減緩血糖上升。家醫科醫師佩妮娜・古提瑞斯（Penina Gutierrez）表示，水煮蛋或無鹽堅果是合適的蛋白質來源；蔬菜則具低碳水、高纖維特性，能協助調節血糖。科米特提醒避免甜甜圈、餅乾、洋芋片與含糖飲料等高度加工食品，容易讓人過量攝取，造成血糖飆升。

古提瑞斯醫師推薦一款只需要3種食材就能打成的奶昔，營養密度高、蛋白質高、熱量低，適合控制血糖。食料只需蔬菜、水（或堅果奶）以及乳清或豌豆蛋白粉。可選擇菠菜、小黃瓜或芝麻葉等任一蔬菜，搭配一杯至1.5杯水或植物奶，加上一勺蛋白粉放入調理機打勻即可。研究指出，高品質乳清蛋白有助預防與改善第二型糖尿病與早發性心血管疾病，是能穩定血糖又簡單易製作的好選擇。

受訪專家也推薦其他只需3種食材即可完成、能協助降低血糖的小點心，包括雞肉或火雞肉搭配莫札瑞拉乳酪包入小尺寸全麥玉米餅；一把生核桃搭配高纖麵包與酪梨；切片蘋果或香蕉加杏仁醬；或是希臘優格搭配藍莓並撒上南瓜籽等，均可達到蛋白質、纖維與健康脂肪同時具備的原則，有助讓血糖維持穩定。