3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

許多人會憧憬與心愛的伴侶同居或結婚，想像有人始終陪伴在側的美好日常。然而，並非所有人都適合同住，有些星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。日本媒體「占TV」解析「最難與他人同住」三個星座，分別為金牛座、處女座與水瓶座。

金牛座：對飲食要求高 擔心被迫妥協

金牛座天生重視飲食品質，對食材來源、烹調方式極為講究，堪稱十二星座中的「料理職人」。他們偏好使用無農藥蔬菜、健康調味料，三餐都必須符合自己設定的標準，若與他人同住，勢必要配合對方的口味喜好，容易出現摩擦。

舉例來說，另一半偏愛薯條、炸雞，金牛座卻偏偏聞到油炸味就反胃，感到極度困擾。金牛座擔心自己重視的生活方式被打亂，因此對「與人同住」這件事始終興趣缺缺。

處女座：潔癖在身 無法忍受環境被弄亂

以潔癖著稱的處女座，是十二星座中少見的「極致整潔派」，家中清掃、物品整理都一定親力親為，務求一塵不染。雖然他們也嚮往與心愛的人共享生活，但若想到辛苦打理的房間可能被弄亂，或必須泡進「他人用過的浴缸」，就會產生強烈抗拒。

處女座若要與伴侶同住，通常會設定極高的清潔標準，對方最好也是同樣愛乾淨，或是訂下清楚的生活公約，以免雙方感情「愈住愈糟」。

水瓶座：重視個人步調 家裡有人就無法放鬆

個性獨立、重視自由的水瓶座，對生活節奏、私人空間皆有明確堅持，最害怕有人干擾自己的日常，對他們而言，回到家看到有人並不會感到安心，反而會覺得壓力與不自在倍增。

與人同住，意味著必須時刻顧慮他人感受、調整作息，等另一半回家才開飯、你先洗澡或我先關燈睡覺，這些生活習慣磨合對水瓶座而言如同折磨。因此無論是合租還是同居，他們通常敬謝不敏，能避免就避免。