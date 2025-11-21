「鬼滅之刃」奪南韓年度票房第1 韓媒評本土電影不振

「鬼滅之刃」在全球都受到矚目。(圖／木棉花提供)

日本 動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在南韓 成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在南韓取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於南韓電影不振。

韓聯社今天報導，根據今天統計資料，日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲」目前累積觀影人次563萬8千多人，超越了原本排名第一的「我和我的殭屍女兒」563萬7千多人次紀錄。

報導指出，雖距離年底還有1個多月，但其他電影難以超越。日本電影拿下南韓年度票房第一，是南韓電影院 入場券統計網從2004年開始運作以來首次；且不論製作國家，有動畫電影奪下南韓年度票房第一本身就是紀錄。

報導分析無限城篇賣座原因，除了符合最終章序幕的宏大敘事、賺人熱淚的故事外，引發觀眾「N刷」的入場贈品也是原因之一。報導指出，無限城篇上映第一週起，每週提供不同贈品，包括鬼殺隊各自使用的「日輪刀」吊飾，還有海報等周邊。

推出4DX版本也是關鍵之一，南韓電影院CGV相關人士分析，「不僅是激烈動作場面，角色故事精細呈現的情感線，與4DX獨有的五官效果結合後，使觀眾的沉浸度達到最大化」。

不過報導也分析，近期南韓電影不振也是背後原因之一，過去幾年韓影不乏突破千萬票房的作品，像是去年的「破墓」（1191萬人次）、2023年的「首爾之春」（1184萬人次）、2022年的「犯罪都市2」（1269萬人次）等。

南韓影評尹成恩（音譯）表示，無限城篇的成績受到南韓電影低迷的影響很大，「過往上映的動畫電影也曾有賣座的案例，但因南韓電影更受喜愛，所以一直保持第一」。

尹成恩也說：「今年南韓電影包括大片在內都表現不佳，才會出現這樣的現象。」