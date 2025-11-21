我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

「鬼滅之刃」奪南韓年度票房第1 韓媒評本土電影不振

中央社／首爾22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「鬼滅之刃」在全球都受到矚目。(圖／木棉花提供)
「鬼滅之刃」在全球都受到矚目。(圖／木棉花提供)

日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在南韓成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在南韓取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於南韓電影不振。

韓聯社今天報導，根據今天統計資料，日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲」目前累積觀影人次563萬8千多人，超越了原本排名第一的「我和我的殭屍女兒」563萬7千多人次紀錄。

報導指出，雖距離年底還有1個多月，但其他電影難以超越。日本電影拿下南韓年度票房第一，是南韓電影院入場券統計網從2004年開始運作以來首次；且不論製作國家，有動畫電影奪下南韓年度票房第一本身就是紀錄。

報導分析無限城篇賣座原因，除了符合最終章序幕的宏大敘事、賺人熱淚的故事外，引發觀眾「N刷」的入場贈品也是原因之一。報導指出，無限城篇上映第一週起，每週提供不同贈品，包括鬼殺隊各自使用的「日輪刀」吊飾，還有海報等周邊。

推出4DX版本也是關鍵之一，南韓電影院CGV相關人士分析，「不僅是激烈動作場面，角色故事精細呈現的情感線，與4DX獨有的五官效果結合後，使觀眾的沉浸度達到最大化」。

不過報導也分析，近期南韓電影不振也是背後原因之一，過去幾年韓影不乏突破千萬票房的作品，像是去年的「破墓」（1191萬人次）、2023年的「首爾之春」（1184萬人次）、2022年的「犯罪都市2」（1269萬人次）等。

南韓影評尹成恩（音譯）表示，無限城篇的成績受到南韓電影低迷的影響很大，「過往上映的動畫電影也曾有賣座的案例，但因南韓電影更受喜愛，所以一直保持第一」。

尹成恩也說：「今年南韓電影包括大片在內都表現不佳，才會出現這樣的現象。」

南韓 日本 電影院

上一則

川普現在就要俄烏和平 金融時報：美特使發最後通牒 幾乎沒得談

下一則

11月22日星座運勢 金牛有偏財運 獅子桃花頗多

延伸閱讀

會南韓在野黨魁 中大使：部分人士仍對中國崛起難以接受

會南韓在野黨魁 中大使：部分人士仍對中國崛起難以接受
林柏宏最新冒險動作電影「懸命一線」 獲臺北文創劇作獎

林柏宏最新冒險動作電影「懸命一線」 獲臺北文創劇作獎
南韓渡輪擱淺 竟是船員滑手機害的…乘客想到「世越號」以為會死

南韓渡輪擱淺 竟是船員滑手機害的…乘客想到「世越號」以為會死
中日外交爭端影響？南韓證實中日韓文化部長會議延期

中日外交爭端影響？南韓證實中日韓文化部長會議延期

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增