回家只想耍廢？研究揭一「日常惡習」易罹阿茲海默症

研究指出，規律運動結合健康飲食、思維刺激與社交互動，有助於保持頭腦敏銳並延緩退化，下棋能同時刺激思考，並保持良好社交活動；示意圖。(取材自Unsplash @Vlad Sargu)

研究揭示，「久坐不動」的生活方式與阿茲海默症 風險上升之間存在密切關聯，而在美國，每四名成年人中就有一位長期過著缺乏活動的生活。專家警告，長時間不活動會加速認知退化，導致大腦體積縮小與失智風險增加。博士兼企業管理碩士克里斯多福．米斯林（Christopher U. Missling）指出：「避免久坐是降低阿茲海默症風險的關鍵，因為長期不活動會加速大腦功能衰退，即使是經常運動的人也不例外。」

久坐與阿茲海默症風險的關聯已愈發明確，問題不僅在於缺乏正式運動(打球、跑步或健身)，更在於長時間缺乏活動的危害。研究指出，規律運動結合健康飲食、思維刺激與社交互動，有助於保持頭腦敏銳並延緩退化。專家建議，只要打破長時間坐著的習慣、保持規律活動，就能有效降低認知退化與阿茲海默症的風險。根據網站EatingWell報導 ，以下四點為「久坐生活」為何會增加罹患阿茲海默症風險的原因。

1. 與心臟疾病有關

「久坐生活」最顯著的危險之一是它與心臟病 的高度關聯。長時間缺乏活動會使血壓、膽固醇與血糖的調節能力下降，進而提高高血壓 、動脈硬化與心臟病發作等風險。心血管功能若受損，血管受損導致含氧血流減少，大腦得不到足夠的氧氣與營養，記憶與認知功能便會受影響。保持活躍、維護心血管健康，是降低阿茲海默症風險的重要一環。

2. 干擾細胞能量生成

在微觀層面上，人體能量由細胞內的粒線體產生，這些「發電機」負責提供思考、記憶等功能所需的能量。久坐會使粒線體效率下降。艾法提指出：「當我們停止活動時，不僅肌肉會流失，生理功能也會退化。久坐加速了老化與神經退化的根本機制，會使細胞能量生產衰退。」隨著能量下降，大腦獲得的氧氣與營養減少，維持記憶與認知的神經迴路開始削弱，導致大腦功能退化。

3. 增加發炎反應

米斯林表示：「活動可降低體內發炎，而發炎與認知退化密切相關。」慢性低度發炎是許多老化相關疾病（包括阿茲海默症）的元凶之一。相對地，規律運動可減少發炎、促進血液流向大腦、促進新腦細胞生成並提升整體認知功能。即使每天只進行短暫且穩定的活動，也能為大腦帶來顯著的保護效果。

4. 影響情緒與睡眠

身心之間的連結極為強大。米斯林指出：「保持活躍常常能改善情緒與睡眠，而這兩者本身就能預防失智。」缺乏運動與憂鬱、焦慮關係密切，長期壓力與情緒低落會損害海馬迴等負責記憶的重要腦區。睡眠不足同樣是阿茲海默症的重要風險因子，因為深層睡眠是大腦清除代謝廢物（包括與阿茲海默症相關的β-類澱粉蛋白）的關鍵時刻。規律的身體活動能調節作息、改善睡眠品質，進而支持長期腦部健康。

如何降低罹患阿茲海默症的風險？

擺脫久坐生活是預防阿茲海默症的首要步驟。專家建議，還可從以下幾方面著手：採取有助大腦健康的飲食，例如結合地中海與DASH飲食特色的「MIND飲食法」；從事能刺激思考的活動，有助建立「認知儲備」，提升大腦抵抗損傷的能力；保持良好的社交連結，參與有意義的互動，也能降低孤獨感，而孤獨被視為失智的重要風險因素；最後，應妥善管理心血管風險因子，維持心臟健康，因為高血壓、高膽固醇與糖尿病都會提高患病的機率。