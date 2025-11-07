用喝的餅乾？Wendy's推出冬季限定冰品 肉桂香帶節慶氣息

Wendy's迎接冬日節慶氛圍，推出肉桂糖餅乾（Snickerdoodle）口味Frosty。(美聯社)

美國速食品牌Wendy's近日宣布告別秋天、迎接冬日節慶氛圍，推出全新限定口味Frosty(一種介於霜淇淋和奶昔之間的冰品)，以節日期間最受歡迎的甜點風味之一，肉桂糖餅乾（Snickerdoodle）為靈感，帶來濃濃冬日氣息，並強調這款新Frosty是節慶季節的代表之作，特別為喜愛甜食與節日氛圍的顧客設計。此外，Wendy's也提供多種點餐方式，讓粉絲可依口味喜好自由選擇，享受這份限時推出的冬季甜點。

根據Wendy's公布的資訊，肉桂糖餅乾風味近年來已突破原有的肉桂糖餅乾範疇，延伸至咖啡 奶精、糖漿等產品，而今更化身為Wendy's Frosty系列新成員。官方說明指出，這款「肉桂餅乾霜淇淋」以經典香草或巧克力Frosty為基底，混合香甜濃郁、帶有肉桂氣息的肉桂糖餅乾醬，再灑上酥脆餅乾碎，打造出「令人渴望且療癒的節慶甜點」。Wendy's表示，這是「每一口都充滿節日懷舊氣息」的美味，可選擇「Snickerdoodle Frosty Fusion（肉桂餅乾霜淇淋融合版）」或「Frosty Swirl（霜淇淋旋風版）」兩種版本。

Wendy's在聲明中指出：「這不僅是另一款季節限定的Frosty，而是我們傾聽顧客需求、實現他們期待風味的成果。透過結合溫暖懷舊的肉桂甜香與經典Frosty，我們為顧客端上最具節慶感的冬季甜點。」品牌也建議將此新品與經典薯條搭配，享受「鹹甜交織」的口感組合，甚至可變化為「隱藏版節慶飲品」，只需搭配一杯咖啡與空杯攪拌即可創造獨特風味。