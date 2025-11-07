我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

高蛋白飲食成健康潮流 1原因別集中在晚餐吃

世界新聞網／輯
營養師指出，因為蛋白質消化速度比碳水化合物與脂肪慢，能促進飽足激素分泌、抑制飢餓激素，因此更容易維持食量穩定；水煮蛋示意圖。(取材自Unsplash @Rasa Kasparaviciene)
營養師指出，因為蛋白質消化速度比碳水化合物與脂肪慢，能促進飽足激素分泌、抑制飢餓激素，因此更容易維持食量穩定；水煮蛋示意圖。(取材自Unsplash @Rasa Kasparaviciene)

近年「高蛋白飲食」蔚為健康潮流。根據國際食品資訊協會（International Food Information Council）調查，2025年有70%的受訪者表示「增加蛋白質攝取」是飲食目標，較2022年的59%明顯上升。然而營養師提醒，許多人雖注重攝取量，卻常將大部分集中在晚餐。這樣雖不致造成嚴重危害，但並非理想方式。根據網站EatingWell報導，專家建議應將蛋白質分配於每日三餐與點心中，讓身體更有效吸收並維持能量與飽足感。

每餐攝取蛋白質 有助提高代謝

註冊營養師麥基爾（Steph Magill）指出，蛋白質有助維持飽足感，「平均分配能避免餐與餐之間過度飢餓，進而減少總攝食量。」營養師巴哈姆（Jamie Baham）也說，若每餐皆含蛋白質，不僅讓進食更滿足，也能減少零食攝取。因為蛋白質消化速度比碳水化合物與脂肪慢，能促進飽足激素分泌、抑制飢餓激素，因此更容易維持食量穩定。蛋白質消化亦需較多熱量，有助提高代謝率並促進減重

研究發現，蛋白質攝取量高者罹患憂鬱症風險更低，其中乳製品效果尤明顯。她建議，每餐可搭配牛奶、優格或起司等乳製品。蛋白質也有助穩定血糖，使能量與飢餓感維持平衡。研究顯示，高蛋白早餐能讓血糖在三餐後均維持較低水平，因此早上開始補充更有助代謝穩定。

若集中於晚餐恐消化不良

麥基爾指出，若將蛋白質集中於晚餐雖不會立即影響健康，但可能導致白天飢餓或能量下降。「早餐與午餐缺乏蛋白質，會使人更容易在兩餐間感到飢餓，進而攝取高糖食物。」她說。一次攝入過多蛋白質也可能造成腸胃不適、脹氣或消化不良。

專家建議，應從高蛋白早餐開始。巴哈姆推薦飲用添加奇亞籽與亞麻籽的蛋白質果昔；麥基爾則建議雞蛋、希臘式優格或茅屋乳酪。午餐可利用鮪魚或鮭魚罐頭製作三明治，或準備烤雞沙拉、豆類濃湯。兩餐間可選乳酪條、水煮蛋、牛肉乾、優格或毛豆等高蛋白點心。她補充，飲品也是好來源，如早餐喝豆奶或低脂拿鐵，或運動前後飲用蛋白飲。

多數人習慣在晚餐攝取最多蛋白質，雖不會造成健康問題，但專家強調，若能平均分散於一整天，效果更佳。定時攝取蛋白質能維持飽足感、協助體重控制，亦可穩定血糖與情緒。麥基爾建議，每餐攝取約20至30公克蛋白質，點心約15至20公克，從早餐起補足蛋白質，讓身體整天維持穩定能量。

血糖 雞蛋 減重

上一則

11月7日星座運勢 金牛業績突出 巨蟹守口如瓶

下一則

肚子餓容易發脾氣？ 研究：空腹不影響思考能力

延伸閱讀

早上總是昏昏沉沉 營養師：恐是早餐吃錯了 需掌握4點讓血糖穩定

早上總是昏昏沉沉 營養師：恐是早餐吃錯了 需掌握4點讓血糖穩定
陽春食材來點小變化 營養師推5道料理省錢又顧營養

陽春食材來點小變化 營養師推5道料理省錢又顧營養
高營養≠高蛋白質 6種常被誤解「高蛋白」食物

高營養≠高蛋白質 6種常被誤解「高蛋白」食物
封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切