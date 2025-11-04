世界大賽冠軍遊行 道奇球迷舉牌「大谷娶我媽吧」逗樂真美子

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洛杉磯道奇 隊的球星大谷翔平 （Shohei Ohtani）雖然早已「名草有主」，但這並未阻止一名勇敢的球迷在世界大賽冠軍遊行中幽默「搶婚」。

周一下午，大谷翔平與妻子真美子一同乘坐在球員巴士上，沿著洛杉磯街頭參與道奇封王遊行。一名粉絲舉著「Ohtani Marry My Mom（大谷，娶我媽吧）」的趣味標語，讓大谷夫婦瞬間爆笑。

首先注意到這個牌子的是道奇隊投手史奈爾（Blake Snell），他立刻對著那位球迷指了指，露出淘氣的笑容。當大谷轉頭看見那個牌子後，立刻告訴坐在身旁的妻子，一向給人優雅形象的真美子仰頭大笑。

這段可愛畫面也被大聯盟官方X平台轉傳，在網上熱議。

大谷翔平與真美子3日在道奇封王遊行中，不斷放閃。（路透）

除此之外，大谷夫婦在此次道奇封王遊行，也被捕捉到多個放閃瞬間，包括真美子不斷替大谷拍照、依偎在他粗壯的手臂上。

Mamiko's reaction to this sign was priceless and Shohei couldn't stop laughing 🤣



📹: Jaybug2714/TikTok pic.twitter.com/qZYzYFSnUA — MLB (@MLB) 2025年11月4日

大谷翔平2024年2月宣布與真美子結婚，今年4月，他們迎來了第一個女兒。