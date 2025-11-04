我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

世界大賽冠軍遊行 道奇球迷舉牌「大谷娶我媽吧」逗樂真美子

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洛杉磯道奇隊的球星大谷翔平（Shohei Ohtani）雖然早已「名草有主」，但這並未阻止一名勇敢的球迷在世界大賽冠軍遊行中幽默「搶婚」。

周一下午，大谷翔平與妻子真美子一同乘坐在球員巴士上，沿著洛杉磯街頭參與道奇封王遊行。一名粉絲舉著「Ohtani Marry My Mom（大谷，娶我媽吧）」的趣味標語，讓大谷夫婦瞬間爆笑。

首先注意到這個牌子的是道奇隊投手史奈爾（Blake Snell），他立刻對著那位球迷指了指，露出淘氣的笑容。當大谷轉頭看見那個牌子後，立刻告訴坐在身旁的妻子，一向給人優雅形象的真美子仰頭大笑。

這段可愛畫面也被大聯盟官方X平台轉傳，在網上熱議。

大谷翔平與真美子3日在道奇封王遊行中，不斷放閃。（路透）
大谷翔平與真美子3日在道奇封王遊行中，不斷放閃。（路透）

除此之外，大谷夫婦在此次道奇封王遊行，也被捕捉到多個放閃瞬間，包括真美子不斷替大谷拍照、依偎在他粗壯的手臂上。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大谷翔平2024年2月宣布與真美子結婚，今年4月，他們迎來了第一個女兒。

道奇 大谷翔平 洛杉磯

上一則

「許我耀眼」、「藏海傳」口碑領跑 2025十部能從頭看到尾神劇出爐

下一則

不用五分鐘 做好幾件事就能無痛無腦存錢

延伸閱讀

衛冕榮歸 洛杉磯市中心陷「道奇狂熱」華裔球迷街頭嗨翻

衛冕榮歸 洛杉磯市中心陷「道奇狂熱」華裔球迷街頭嗨翻
MLB／重返二刀流 投手大谷輸給打者翔平

MLB／重返二刀流 投手大谷輸給打者翔平
MLB／「山本由伸是世界第一」 大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

MLB／「山本由伸是世界第一」 大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘
大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢