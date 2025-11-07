我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

他們「發家」意外順利！《搜狐》報導整理出隨著年齡增長、職場財運愈旺的四大生肖，分別是屬虎、屬蛇、屬馬與屬雞。這些生肖在性格上各具特質，不僅在職場中展現強勢實力，更在中年後憑藉智慧與積累，迎來人生的豐收期。

屬虎

首先，屬虎的人以勇敢果決聞名，他們天生帶有王者氣場，面對挑戰從不退縮。30歲左右正值事業衝刺期，屬虎人敢闖敢拚，能在團隊中脫穎而出。無論開拓新市場或解決棘手問題，他們都能憑膽識與決策力獲得上司賞識。到了40歲，經歷多年磨練後，屬虎人事業穩定、人脈廣闊，投資眼光精準，財務狀況自然日益寬裕。

屬蛇

其次，屬蛇的人以冷靜與洞察力著稱。30歲的他們已能憑敏銳判斷把握商機，在他人猶豫時果斷出手。因擅長分析與計劃，屬蛇人在職場總能穩紮穩打地累積實力。隨著經驗與財富同步增長，40歲後更能運用早期資本進行投資布局，享受豐厚回報，生活富足自在。

屬馬

第三個是屬馬，他們以熱情與行動力取勝。30歲時如脫韁野馬般衝勁十足，勇於嘗試新挑戰並積極拓展人脈。憑藉樂觀開朗與溝通力，屬馬人在團隊中備受信賴。隨著年齡增長，事業版圖逐步擴張，40歲後往往能擁有穩定事業與亮眼收入，生活品質顯著提升。

屬雞

最後，屬雞的人勤奮踏實，重視細節與責任感。30歲時雖默默耕耘，卻憑努力與堅持逐漸建立口碑。屬雞人追求完美、效率高，深受主管肯定。經年累月的付出最終化為成果，40歲後財運穩定上升，生活富裕、事業與家庭兩得意。

綜觀這四個生肖，他們在人生不同階段皆展現獨特特質：年輕時勇於打拚，中年後懂得理財與沉澱。正因這份毅力與智慧，使他們在人生賽道上穩步前進，成為「事業順、財運旺」的代表。

生肖運勢

上一則

用喝的餅乾？Wendy's推出冬季限定冰品 肉桂香帶節慶氣息

下一則

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

延伸閱讀

3生肖女揮金如土卻財源滾滾 她靠人脈聚財

3生肖女揮金如土卻財源滾滾 她靠人脈聚財
3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業
恐婚代表三星座男 雙子有點渣、他把婚戒當枷鎖

恐婚代表三星座男 雙子有點渣、他把婚戒當枷鎖
千萬不能寵不能慣的三星座 最愛賣慘討拍

千萬不能寵不能慣的三星座 最愛賣慘討拍

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」