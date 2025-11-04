不用五分鐘 做好幾件事就能無痛無腦存錢

累積財富需要時間，但不一定要讓人無法負荷，理財網站介紹六種五分鐘內就能完成、能幫人累積財富的方法。存錢示意圖。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

累積財富需要時間，但過程不一定要枯燥乏味或讓人無法負荷，有些簡單又快速的方法，無須投資太多就能改善財務狀況。GOBankingRates報導介紹六個能在五分鐘內完成，卻能提升個人財務水準的方法；這些看似微小的舉動，對銀行帳戶可是有巨大影響。

1. 設定自動轉帳到儲蓄帳戶

蒙特婁銀行（BMO）美國財務管理部負責人帕特爾（Pratik Patel）說，儲蓄的關鍵在於邁出第一步，金額多少不重要，設定一個金額，在發薪日從支票戶頭自動轉帳到儲蓄戶頭，就能無腦存錢了。

不用擔心一開始的金額很少，只要條件允許，就盡量增加金額，如此就能在允許的範圍內存到最多錢。

2. 綑綁消費以得到折扣

帕特爾說，如果綑綁消費多個產品或服務，服務提供者或廠商通常會提供較低的價格，例如向同一間公司購買汽車保險 和租戶保險，可以節省費用，也可以問問看網路服務供應商是否有有線電視、網路和手機費率的組合價，這些省下的錢可以拿來支付貸款 或存起來。

3. 記錄支出

帕特爾說，銀行或金融機構應該要提供管道，讓用戶可以查看、追蹤和管理自己的財務資訊和定期支出。如果有這些工具，不妨用它們記錄自己近期幾個月的消費情況，看看哪裡可以節省開支。

帕特爾說，看了記錄後可能會對自己在雜項支出上花的錢感到驚訝，這些都是可以轉換成省錢的機會。

4. 把信用卡留在家

帕特爾說，信用卡往往是造成債務的最大原因之一，所以在日常消費要謹慎使用，除非計畫刷卡進行特定消費，否則就把它們留在家裡，才不會被誘惑而刷下去。

5. 查詢投資基金的費用率（Expense Ratio）

投資建議和財務規劃服務提供公司Narrow Road Financial Planning的主任弗拉滕（Samuel Flaten）說，很多人不知道投資費用會隨著時間侵蝕多少收益，他說他指的不是顧問費或資產管理的支出，而是投資基金本身收取的費用。

弗拉滕建議詢問財務顧問詳細的費用率，若資金存放在401(k)帳戶中，可聯絡人力部門尋求協助；一旦你知道支付了哪些費用，就計算一下成本，那些百分比看起來很小，但換算成實際支付的金額後，就能明白有多大了。

6. 確認雇主提供的匹配金額（Employer Match）

弗拉滕說，如果在工作單位有退休計畫，千萬別錯過這筆免費的錢，許多雇主提供匹配金額，在一定的比例內，員工提撥一定比例的薪水到退休金 帳戶，雇主也會提供相應比例的匹配金額。

弗拉滕說，高收入但錯過這項福利的人並不少見，他曾經遇過年收超過50萬元的客戶沒有好好利用匹配金額，舉例來說，若雇主提供的匹配金額比例是3%而你的年收是10萬美元，自己沒有提撥3%意謂錯過3千美元的加薪，這是很簡單的累積財富方式，他建議好好利用。