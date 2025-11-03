華人會計師力推低成本長壽三寶：保持健康就是無稅賺錢

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享低成本養生法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Samer Daboul）
網友「印第安納 Accountant」近日在小紅書分享「低成本養生法」，以「納豆＋冷泡綠茶＋閱讀」作為長壽三寶，引發網友熱烈回響。他以會計師角度細算健康投資的經濟學，強調「少生病就是最大的投資」，認為省下醫療費等同於「無稅賺錢」，吸引超過160則留言討論。

該網友指出，自己改以冷泡綠茶取代咖啡提神，既能減少苦澀物質如茶多酚、咖啡因的釋出，也能保留抗氧化成分與茶香，對胃更溫和。對於「塑膠茶包釋放微塑料」的疑慮，他以理性分析回應，指出塑料在80°C以上才會釋放有害物質，「常溫冷泡下幾乎不會有化學遷移」，展現科學派思維。飲食方面，他以「80%吃健康、20%吃好吃的」為原則，搭配游泳與力量訓練、控糖與輕斷食，強調養生並非節制，而是長期平衡。

貼文中最受關注的是他以會計邏輯拆解醫療費：「花2000美元看病是稅後支出，意味著要先賺2600美元才能支付這筆開銷。」他進一步指出，為了賺這2600美元投入的時間與精力才是真正的成本，呼籲「不要為了錢犧牲健康，那才是真正的虧本生意」。這番話被網友稱為「最有說服力的養生帳」。

留言區也掀起「納豆與綠茶」的實戰討論。有人驚訝納豆能在美國買到，也有人直言「鼻涕味難以接受」。該網友則解釋納豆的益菌「枯草芽孢桿菌」耐高溫又耐冷凍，並建議一開始可選梅子口味或拌入米飯、泡菜、酪梨增添風味。對於女性是否能天天吃納豆、綠茶是否傷胃等疑問，他逐一回覆並提醒「養生要依個人體質調整」。

許多網友留言表示認同：「這筆帳算得太有道理」、「健康確實是最好的投資」。也有網友分享個人做法，如「納豆拌飯加老乾媽」、「冷泡綠茶比咖啡更順口」。

