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起身就頭昏眼花？ 醫警告：小心另一種「隱性高血壓」

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，透過定期量血壓規律追蹤，遠離高血壓的威脅。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）
醫師提醒，透過定期量血壓規律追蹤，遠離高血壓的威脅。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

突然站起來就頭暈、眼前一片黑，甚至重心不穩增加跌倒風險，直覺是「姿勢性低血壓」所引起。醫師提醒，起臥之間天旋地轉，也可能是另一種較少被注意的「姿勢性高血壓」問題，中高齡、肥胖族群更要特別當心。

台灣家醫科醫師許芷瑜表示，血壓每分鐘都會隨著不同的因素而變化，也會因年齡、情緒、睡眠、飲食、身體姿勢、體能活動等狀況而變動，數值並非固定。目前普遍認為，從坐姿站起時，收縮壓上升≥20 mmHg為「姿勢性高血壓」標準之一，若長期無法控制改善，恐增心血管疾病、中風、腎臟病與認知功能障礙風險。

根據最新發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）的文章，透過統合分析，研究3萬1124名平均年齡67.6歲、包含已確診高血壓患者，以及尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現，約17%的受試者出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓（9%）還常見。

該研究指出，在高血壓的年長患者中，有姿勢性高血壓亦是影響死亡率的重要預測因子。另外一項追蹤4年半的研究顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比沒有此現象的人高出87%。

許芷瑜說，除了年齡、吸菸、喝酒、家族史之外，肥胖、攝取過多鹽分與代謝症候群也是高血壓的風險因子。在「英國醫學期刊」（The BMJ）這篇統合分析中，有38.5%的姿勢性高血壓患者屬於肥胖。她強調，如果高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題，罹患心血管疾病或腎臟病變的機率大幅增加。

血壓控制得宜，可以改善血管功能、防止血管硬化，也可以保護腎臟及心臟。許芷瑜說，除了必要的藥物治療外，日常生活中的自我管理同樣關鍵，日常可進行5個實用技巧。

1.控制體重：只要減少5至10%體重，就能有效改善血壓與血糖。

2.飲食調整：避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖。

3.規律運動：每周至少150分鐘中等強度活動，例如快走、游泳、單車，有助心血管健康。

4.避免久坐：久坐會使血液循環變慢、變差，建議每小時起身活動至少5至10分鐘。

5.自我監測血壓：建議平時在家規律以「722原則」量測血壓，若出現異常波動，應盡速就醫評估。

許芷瑜提醒，不論是哪種類型的高血壓，都會對健康造成威脅；長期血壓過高可能對不同器官組織帶來傷害，進而造成心肌梗塞、心衰竭、主動脈剝離、腎衰竭等併發症。若本身已有高血壓、肥胖或糖尿病，更應積極「控糖、控重、控壓」，從飲食、運動、生活型態著手，加強疾病防治。

高血壓 血糖 腎臟病

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