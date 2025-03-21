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想穿休閒點卻無意識變老氣 春季單品注意三件事

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女性選擇穿搭時要避免不自覺地穿出「老氣感」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）
女性選擇穿搭時要避免不自覺地穿出「老氣感」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）

「數十年如一日」，用在餐飲老店的口味上是好事，但若表現在日常服飾上，可能就顯得過於乏味且不合時宜。有些人即使步入中年，仍會維持年輕時的穿衣風格，但其實隨著年齡增長，可以略作調整．找出符合當下狀態的穿搭方式。

日本媒體「39mag」報導，造型師Emily分享幾個女性如何避免不自覺地穿出「老氣感」的休閒風格。

1. 長袖T恤

「長袖T恤」非常適合喜愛休閒風格的女性，因為不僅舒適，還有不分性別的設計，可以輕易搭配。然而若顏色或材質選擇不當，可能會穿出過於中性、甚至是太過「男孩風」的效果。

建議中年女性可以選擇沉穩的T恤顏色，並在領口露出一件亮色T恤，增加顏色對比感。加上一些配飾來提升華麗感也不錯，但要注意不要全身過多種顏色，讓整體色系更加統一。

2. 運動鞋

許多中年女性會漸漸從高跟鞋轉變為選擇平底鞋，帆布鞋、運動鞋這些都是不可少的單品。然而，平底休閒鞋如果搭配不當，可能會顯得有些幼稚，讓整體穿搭顯得不協調。

建議可以將運動鞋搭配裙子或洋裝，增添女性化的感覺，再挑一雙與下半身或運動鞋相搭配的襪子顏色，看起來會更和諧。外出所帶的包包，可以選擇搭配運動鞋的顏色，保持整體協調。

3. 配飾

比起年輕妹妹，成熟女性更不能缺少適合的配飾。脫離青春時期後，過去喜愛的細緻配飾似乎不再能襯托出氣質，為自己做點改變也能帶來新鮮感。

建議現在入手的每一件配飾，都要有明顯存在感的設計。色系方面，試試銀色和金色配飾混搭，會顯得很有趣味。穿著休閒時，可以選擇相對華麗的戒指、手環等手部配飾，讓人一見到你就眼睛一亮。

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