我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

氣候退款太爽 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

四血型聚餐後怎麼算帳 O型隨便算、他付了卻默默覺得不公平

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）
四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

親友一起快樂聚餐後，帳單上桌了，該不該先伸出手拿去結帳呢？經常這時候一股微妙的情緒就瀰漫在四周。每個人習慣不同，有人會很豪邁「我先付掉」，有人坐等自己該分擔多少就好，日本媒體「占TV」解析血型會如何應對分擔餐費時的反應。

A型：自己結算，再告知每人金額

A型一看到帳單就會立刻拿起來，迅速用手機計算並告訴大家「每個人要分擔多少錢」。如果計算結果有小數點，他們會直接四捨五入。A型很正直，不會想多收錢從中獲利，如果有零頭，會拿給負責訂餐廳的人表示感謝。

B型：計算交給別人，支付自己的金額

愛熱鬧的B型，在聚會上通常是氣氛的主導者，整場像花蝴蝶一樣話講不停。不過，對於算錢這種小事，他們更願意交給別人處理。作為一個樂天派，B型覺得反正總會有誰來幫忙算帳，「只要告訴我多少錢就好了」，然後爽快地付款。即使結完帳，B型也不急著離開，會留戀在門口繼續聊天，不太能進入「結束」的氛圍。

O型：大概算一下，如果差一點會自己補上

如果大家都忙著聊天沒人理會結帳，O型通常會瞄一眼，算個大概。他們會提出一個整數的金額，方便自己好收錢。O型性格比較隨和，差額的零頭會自己補上，也不會刻意告訴大家，這種大方的行為讓他們自己感到滿意。

AB型：支付所要求的金額，有時會覺得不太公平

AB型的人討厭麻煩，所以通常會乖乖支付別人算出來的金額。然而，AB型對於「平分帳單」這件事有自己的標準，例如大家分享菜品時，吃得多的人和吃得少的人的金額差距會讓他們覺得不公平。但他們會悶不吭聲，表面上仍會融入大家的氛圍。

血型

上一則

大S葬禮時帶小孩上手作挨轟「不懂事」 馬筱梅反擊了

延伸閱讀

洋蔥皮難剝又黏手？ 從未想過的簡單兩步驟

洋蔥皮難剝又黏手？ 從未想過的簡單兩步驟
4血型女對另一半哪裡不滿？ 態度變敷衍她就炸毛

4血型女對另一半哪裡不滿？ 態度變敷衍她就炸毛
4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」

4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」
4血型惡習難改 O型戒不掉宵夜、他內心戲演不完

4血型惡習難改 O型戒不掉宵夜、他內心戲演不完

熱門新聞

網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

2025-03-15 19:35
有些人的個性天生合不來，難以成為好友。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

2025-03-14 23:10
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

2025-03-15 19:58
好市多量販店也賣奢侈品，財經網站為大家推薦3月七款最實惠。好市多示意圖。(美聯社)

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

2025-03-12 19:35
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

2025-03-16 21:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查