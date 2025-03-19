四血型聚餐後怎麼算帳 O型隨便算、他付了卻默默覺得不公平

四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

親友一起快樂聚餐後，帳單上桌了，該不該先伸出手拿去結帳呢？經常這時候一股微妙的情緒就瀰漫在四周。每個人習慣不同，有人會很豪邁「我先付掉」，有人坐等自己該分擔多少就好，日本媒體「占TV」解析四血型 會如何應對分擔餐費時的反應。

A型：自己結算，再告知每人金額

A型一看到帳單就會立刻拿起來，迅速用手機計算並告訴大家「每個人要分擔多少錢」。如果計算結果有小數點，他們會直接四捨五入。A型很正直，不會想多收錢從中獲利，如果有零頭，會拿給負責訂餐廳的人表示感謝。

B型：計算交給別人，支付自己的金額

愛熱鬧的B型，在聚會上通常是氣氛的主導者，整場像花蝴蝶一樣話講不停。不過，對於算錢這種小事，他們更願意交給別人處理。作為一個樂天派，B型覺得反正總會有誰來幫忙算帳，「只要告訴我多少錢就好了」，然後爽快地付款。即使結完帳，B型也不急著離開，會留戀在門口繼續聊天，不太能進入「結束」的氛圍。

O型：大概算一下，如果差一點會自己補上

如果大家都忙著聊天沒人理會結帳，O型通常會瞄一眼，算個大概。他們會提出一個整數的金額，方便自己好收錢。O型性格比較隨和，差額的零頭會自己補上，也不會刻意告訴大家，這種大方的行為讓他們自己感到滿意。

AB型：支付所要求的金額，有時會覺得不太公平

AB型的人討厭麻煩，所以通常會乖乖支付別人算出來的金額。然而，AB型對於「平分帳單」這件事有自己的標準，例如大家分享菜品時，吃得多的人和吃得少的人的金額差距會讓他們覺得不公平。但他們會悶不吭聲，表面上仍會融入大家的氛圍。