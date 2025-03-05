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4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」

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4血型誰是對事物一絲不苟的「完美主義者」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）
4血型誰是對事物一絲不苟的「完美主義者」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Amina Filkins）

「既然做了就要做到完美！」生活中有時會遇到抱持完美主義的人，但也有對自己對他人都只想要輕鬆處事就好的類型。日本媒體「占TV」整理出4血型排名，誰是對事物一絲不苟的「完美主義者」。

第1名：AB型

AB型的人有強烈的進取心，對自己要求嚴格，難以容忍妥協，總是力求完美。為了接近理想中的美好目標，就算過度勉強也無所謂，無論是例行瑣事或大型專案，他們絕對全力以赴。或許他們自己並不認同，但周遭的人一定會認為他們是典型的完美主義者。

第2名：A型

A型的人十分細心，在做事之前會仔細計劃，但也可以說，正因為害怕失敗，他們會通過擬定完美的計劃來消除不安。焦慮的A型容易太過謹慎，有時會在關鍵時刻捅出婁子，適得其反。

第3名：B型

B型的人會按照自己的節奏來做事，對喜愛的事物全力以赴、專心投入，尤其是創意工作類型。然而，對於不感興趣的事情，他們會變得很草率，可能忽視細節。

第4名：O型

O型的人性格開朗，即使失敗也只是「隨便吧」一句輕鬆帶過，跟「完美主義」八竿子打不著。他們充滿挑戰精神，習慣邊做邊改，比起結果更重視過程，大致對就可以了。對於完美主義的人來說，這種態度可能會讓人有點不爽。

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