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壓力過大 小心有「消化性潰瘍」 中醫師：按2穴位緩不適

記者林則澄／台北即時報導
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現代人忙碌的生活，往往在壓力過大時會有腹部隱隱悶痛或灼熱感。中醫師程俊文表示，舉凡上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀。（記者林則澄／攝影）
現代人忙碌的生活，往往在壓力過大時會有腹部隱隱悶痛或灼熱感。中醫師程俊文表示，舉凡上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀。（記者林則澄／攝影）

現代人忙碌的生活，往往在壓力過大時會有腹部隱隱悶痛或灼熱感。中醫師指出，舉凡上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀，屬於「胃脘痛」的範疇，但預防勝於治療，若有異狀時應盡速就醫，平時也可按摩「中脘穴」、「足三里穴」，改善腸胃道不適的困擾。

台灣中醫師程俊文表示，現代人工作壓力大，或因為趕著上班、完成工作交代事項而忘記吃早餐，可能連午餐、晚餐時間都不規律，導致消化性潰瘍，以西醫觀點來看，成因包括感染幽門螺旋菌，或服用阿斯匹靈和布洛芬等非類固醇類消炎藥，及過量攝取精緻、高油鹽及辛辣食品的西化飲食習慣，還有長期壓力及緊張情緒，或有菸癮。

以中醫角度而言，消化性潰瘍屬於「胃脘痛」範疇，位置在上腹部、劍突下。程俊文指出，「胃脘痛」的成因包括「情志失調」造成的壓力及焦慮使自律神經功能下降，出現頭暈痛、失眠、胃悶脹痛、腹瀉、便祕、胸悶與心悸等一系列症狀，或食用高油鹹等肥甘厚味的食物導致消化不良，食積滯於腸胃的「飲食不節」，及「素體脾虛」，意即脾胃消化吸收功能較差，無法吸收食物中的水分，將可能造成腹瀉或軟便。

至於「胃脘痛」的常見後遺症，包括消化道出血，坐視不管甚至會造成生命危險，或胃穿孔並進一步惡化成腹膜炎，及幽門狹窄，源自消化性潰瘍反覆發病後造成的瘢痕組織，導致胃部和小腸之間的幽門窄化，進而引起食慾差、噁心想吐，也容易誘發癌變，因為幽門螺旋桿菌是已知造成胃癌的因子之一。

針對消化性潰瘍，程俊文強調「預防勝於治療」，平時可從健康飲食、釋放壓力、運動、戒菸等方面做起，或就醫後以藥物、針灸、推拿對症下藥，也可按摩「中脘穴」、「足三里穴」，改善消化道困擾。

一、健康飲食

減少高鹽、高油、辛辣食物，並減少酒精及咖啡的攝取量。主食以米飯為主，選擇酸性低、易消化的食物如蘋果、山藥及秋葵，每餐飲食維持6至7分飽。

二、釋放壓力

以積極的心態面對及釋放壓力，用運動及冥想代替酒精緩解壓力。

三、適當運動

游泳、跑步，甚至是慢跑、散步等低強度的有氧運動，都是緩解壓力的方法。

四、適當用藥

長期使用消炎止痛藥者，可尋求非藥物的治療方式改善疼痛，例如，針灸、推拿及按摩等療法。

五、控制感染

感染幽門螺旋桿菌時，先以抗生素治療，並注意個人衛生及勤洗手。

六、戒菸

減少尼古丁刺激胃黏膜。

七、按摩穴位

1.中脘穴

位置：位於上腹部，肚臍上四寸（劍突與肚臍中點）的位置。適用於有胃痛、胃脹、消化不良等症狀。

按摩方法：用中指輕壓中脘穴，順時針按揉5分鐘，有輕微酸脹感即可。

2.足三里穴

位置：位於小腿外側，膝蓋外側凹陷處下四指寬，再往外開一橫指處。可促進消化、健脾消食、緩解胃痛。

按摩方法：用拇指按壓足三里穴，按揉3至5分鐘，稍有痠脹感即可。

中醫師程俊文提醒，平時可按摩「中脘穴」、「足三里穴」，幫助改善腸胃道不適的困擾。...
中醫師程俊文提醒，平時可按摩「中脘穴」、「足三里穴」，幫助改善腸胃道不適的困擾。（程俊文提供）

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