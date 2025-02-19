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想知道自己身體健康嗎？ 指甲會告訴你很多事

世界新聞網／輯
哈佛大學醫學院遺傳學教授David Sinclair說，指甲的生長速度顯示一個人的老化程度。手部指甲示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
哈佛大學醫學院遺傳學教授David Sinclair說，指甲的生長速度顯示一個人的老化程度。手部指甲示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

指甲的外觀、生長速度可以洩漏一個人的年紀，醫生說指甲的生長速度可以顯示一個人的生理年齡（biological age），指甲的顏色和上面的紋路也有對應的健康狀況，也建議修剪指甲時不要剪掉角質層，讓指甲獲得保護。

紐約郵報（New York Post）報導，哈佛大學醫學院遺傳學教授辛克萊（David Sinclair）在其podcast Lifespan中說，指甲的生長速度能讓人知道自己是否老化，他說1979年時有研究人員在271人手上貼了小型皮尺，監測他們的指甲生長速度好幾年，發現人30歲後指甲的生長速度每年變慢約0.5%。

辛克萊說，這表示指甲的生長速度可以作為生理老化的簡單、非侵入性指標，根據細胞和組織的效能來定義身體的年齡，而非活了多少年的年紀。

此外，指甲也能透露身體狀況。白色或慘白的指甲表示可能有貧血、肝病、心臟衰竭或營養不良，黃指甲表示可能有真菌感染、糖尿病或甲狀腺疾病。指甲上的豎紋也是老化的徵象之一，也有可能是營養不良或有自體免疫性疾病如類風濕性關節炎。

若手指或腳趾末節呈畸形膨大的「杵狀指」，指甲變得厚且彎曲，可能患有肺部疾病、發炎 性腸道疾病、心血管疾病或肝病。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）的皮膚醫師史蒂文生（Mary Stevenson）說，很多原因會導致指甲變得脆弱易斷，其中一個原因是蛋白質攝取不夠，因為這會讓形成指甲的角蛋白變少，維生素B和鐵攝取不夠也是原因。

洗手、使用洗碗精或清潔劑，或甲床受傷都會讓指甲變得脆弱，史蒂文生說在美甲時把角質層修剪掉也會傷害指甲，因為指甲需要角質層，若把指甲和甲床分離，細菌和真菌就有機會可以趁隙而入。

史蒂文生說可以補充生物素（biotin）和鐵來強化指甲健康，但這需要持續好幾個月才能看到效果。

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