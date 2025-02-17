「哪吒2」全球票房破16億美元 影迷抓包「魂飛魄散」寫錯字

2月17日，北京市豐台區怡海小學，哪吒立牌歡迎學生返校。（中新社）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）僅用20天便成為第一部全球票房排名前10的亞洲電影。不過有網友反饋「哪吒2」中多處出現錯別字，疑將「魂飛魄散」寫成「魂飛破散」，將「休養幾日」寫成「修養幾日」等。

對此，光線傳媒工作人員表示，此前也有影迷致電反饋過類似問題，相關工作人員也需要再討論一下，後續可能會有官方的回覆。

「哪吒2」自大年初一上映至今不斷打破中國影史票房成績，將中國動畫電影創作帶向新高峰。電影亦在全球掀起觀影熱潮，在美國、澳洲 、加拿大 等地上映時，預售火爆，上座率高達90%以上。截至北京時間18日上午9時，「哪吒2」全球票房已破121億人民幣(16億美元)。

美國文化娛樂雜誌「Variety」說，這部動畫史詩不僅在中國電影市場占據主導地位，而且已經是全球票房第二高的動畫電影。

IMDB平台上的一篇評論稱，「哪吒2」不僅展示了中國動畫電影崛起後的強大實力，也展示了「中國傳統神話在現代語境中的無限可能性」。