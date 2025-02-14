三代分隔四地卻緊密相連 他用愛的小遊戲跟爸媽重建關係

陳首至（左）和父母除了親子血緣關係之外，更像是忘年之交。(記者蘇健忠／攝影)

陳家的春節假期在歡笑中結束，假期時他們玩了許多遊戲，猜謎、素描競賽、成語接龍、比手畫腳，又更認識了家人。已經念大學和高中的第三代依依不捨地問：「下次什麼時候見呢？」

其實陳家人很常相聚。八十二歲的陳森雄與七十三歲的宋瑞菊夫妻倆都已退休 ，住台北，他們有三個孩子，二女兒住加拿大、大女兒住新北市，最小的兒子陳首至則因工作移居花蓮。雖然分隔四地，有各自的家庭，但子女每兩、三天會跟兩老通電話，大女兒每周日回家和爸媽吃飯、陳首至每個月也至少回台北一次，除了家族聚餐，也帶爸媽台北近郊旅遊。

先經歷分離 助拉近距離

陳家的氛圍並不理所當然，也是長時間努力才換來的歡樂。

多年前年輕剛出社會的陳首至在媒體工作，工時長，幾乎都十二點才回家，爸爸總是板著臉：「這麼晚才回來。」他知道那是父親表達關心的方式，但是心裡不悅，「我是工作又不是去玩」的辯駁話又說不出口。

小時候被教育「孝順父母」的價值成了枷鎖，他不想忤逆父母，只好說服自己順從，保持和家人的距離來維繫表面上的關係，以免父親的愛成為他的傷害。「孝順」變成一種情緒勒索，親子 住在一起，心卻漸行漸遠。

一直到他結婚、離家，和父母相處的時間短，反而回過頭來思考這段關係，想拉近和爸媽的距離。也是差不多那些年，在外婆的告別式上，他看見哭得像一個無助的孩子的母親，他不再被動接受這些傳統價值，開始主動創造家人的互動。

分享與邀請 緩解壓迫感

他精心規畫每個家人相聚時光，玩小遊戲讓三代彼此認識、期待相聚。

他將「上對下」、「給予和接受」的關係，漸漸轉化為人與人的分享和邀請的關係，以前說「明天父親節，爸爸我『帶』你去吃飯喔！」變成「明天父親節，爸爸你有空嗎？可不可以讓我陪你去吃個飯？」用「分享」和「邀請」打開交流的開關，少了緊張與壓迫感，良性的互動愈來愈頻繁。

他練習把實話說得溫暖。例如爸爸肌力不足時會說：「醫生說你做會比較好。」藉由他人的、專業的口，然後補充：「但不做也沒關係，你已經夠棒了。」而不再說：「你肌力不夠要做肌力運動！」

一對一 有質感的陪伴

家族聚會裡，為了照顧到每個成員，顧及大家性格及興趣的差異性，話題不是圍繞在正在求學的小孩子身上，就是閒聊無關自身的公眾事件。家族歡聚無法做到的深刻交流，陳首至透過一對一的時光來補足。

在這段時間裡，不需要遷就其他人想法，可以更自由地述說自我、分享正在關注的事，甚至能夠無負擔地發發牢騷。幾年下來，他和父母親都展開了更綿長、更深刻的對話。

陳首至（右）一家三代雖分隔四地，仍常家族聚餐，還會一起旅遊。(陳首至提供)

母親宋瑞菊有些調皮地回應，兒子將「有質感的陪伴」做得好有感，兩人的時光裡，她可以抱怨老公、念念女兒，同理，兒子和爸爸出遊時，也可以無顧忌地抱怨另一半。

在與父母單獨出門小旅行的時光裡，陳首至會請父母帶著他進入他們的青春歲月，例如在車上聽他們年輕時喜歡的音樂，去尋找他們曾揮霍青春的地方。他也會邀請父母進入他的世界，分享近期看的書、得到的新知，一起去看他感興趣的電影、品嘗他喜歡的食物。

對他來說，請父母「分享」他們的過去，「邀請」父母參與他的現在的過程中，創造出的情感和歡笑聲，建立起同志般的情誼，除了親子這層血緣關係之外，更像是忘年之交。

花時間經營 讓關係更好

重新建立和父母的良好關係，這些方法去哪裡尋找？陳首至起初也不知道，他的生命經驗裡，不懂的事就透過閱讀自學，他去圖書館及書店找書，但親子專家只教中年父母如何教養年幼子女，卻沒為熟齡父母和成年子女的相處給出建議，於是翻看「人際關係」的書，回到人與人的理解與尊重和父母相處。奇妙的是，人生的關係都是殊途同歸，他在改善與父母的關係上做的努力，同時也讓他和其他人的關係變好了。

有時候，陳爸陳媽的朋友會說他們的孩子很孝順，陳首至不這麼認為，他只是希望和在乎的人相處的時光快樂，創造美好回憶，說到底，其實也是一種自私，希望生命沒有遺憾。

他坦承「一開始的確有些麻煩」，但世上美好的、珍貴的事物，的確都是需花時間的，創造新的關係就像穿上新的鞋，一開始或許會磨腳，「但是不要怕磨合，真正的困難天天都有，願意磨合，就會得到更好的關係」。