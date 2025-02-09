促進心血管健康不難 扭扭腳趾就能做到

護理師說，每小時扭扭腳趾30秒，可以促進心血管健康。腳趾示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

心臟疾病是美國的主要死因之一，美國心臟協會（American Heart Association）表示，隨著高血壓、糖尿病和過胖越來越普遍，未來30年中有61%的美國成年人可能會有心血管疾病 。想要預防自己成為心血管疾病的病患，除了運動、健康飲食外，護理師說有五個生活中就能做到的小動作也能讓心血管更健康。

紐約郵報（New York Post）報導，Soliant Health的護理師凱倫（Karen Stockdale）說，心臟的健康不只和飲食及運動有關，許多每天的生活習慣也令人意想不到地和心臟健康有關聯。

凱倫說，心和肺聯手提供身體氧氣，能促進肺部健康的生活習慣，例如深呼吸運動、避免吸入汙染物等，都是預防心臟病 和促進心血管健康的關鍵；凱倫也建議五種促進心血管健康的生活習慣。

1. 扭動腳趾頭

每小時扭扭腳趾30秒，特別是長時間坐著或搭乘交通工具時，這能幫助血液循環及氧氣傳送，是促進心肺健康的重要動作。

2. 抬頭挺胸

凱倫說，駝背或姿勢不良時胸腔會受到壓迫，肺部空間受阻，體內氣體流通也會受限，時間久了後，血管內的氧氣循環就會變少，迫使心臟要出更多力來供給身體氧氣。

3. 常常笑

研究指出，心理健康對身體健康有正面和負面影響，而笑有正面影響，凱倫說因為笑的時候會深呼吸，吸入更多氧氣，降低血壓、促進循環。

4. 感恩練習

一份2012年的研究指出，寫感謝信的人更快樂、生活更知足，凱倫說長期壓力會引發釋放壓力荷爾蒙如皮質醇（cortisol），導致體內如呼吸系統發炎，藉由感恩練習培養平靜和正面的態度，壓力和焦慮會降低，呼吸會更平順，促進肺部健康。

可以每隔幾天進行感恩練習，最常見的方法是寫日記，列出自己感到感謝的幾件事，可以是自己的健康、最愛的家人，或是和朋友一起喝的咖啡。

5. 嘗試噘脣呼吸（pursed lip breathing）

噘脣式呼吸的方法是先用鼻子深深吸氣，再噘脣慢慢吐氣，好像要吹生日蛋糕的蠟燭，只是吹的速度變慢。

用噘脣呼吸可以讓呼吸過程變慢，延長吐氣的時間，避免呼吸道塌陷的情況發生，感到壓力或運動時可以用這方法調節氧氣的吸入量。凱倫說，噘脣呼吸讓氧氣進入血流和排出二氧化碳的時間變長，促進肺部功能，也能減輕心臟的工作，不用大力收縮把有氧氣的血液傳遍身體。