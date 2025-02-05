華沙現代藝術博物館獲全球新博物館榜首 美國2館位居2、3名

華沙新現代藝術博物館。(圖取自Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie官網)

根據波蘭地方電視台TVP3報導。華沙新現代藝術博物館 （Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MSN）在孤獨星球（Lonely Planet）的年度排名中，榮獲全球最佳新開放或重新開放的博物館榜首。

美國兩大藝術機構—耶魯大學英國藝術中心（Yale Center for British Art）、紐約弗裡克收藏館（The Frick Collection），分別位居第2與第3。

新現代藝術博物館於2005年成立，但長期以來一直在臨時場地運營，直到2023年10月才正式搬遷至華沙市中心，與華沙的文化科學宮（Pałac Kultury i Nauki，PKiN）相鄰。

新現代藝術博物館是由美國建築師湯瑪斯·費弗（Thomas Phifer）所設計。他的作品一向以極簡主義、現代主義、光線與空間的運用，以及對自然環境的融合聞名。他的建築作品強調幾何簡潔、透明度、自然採光，並運用玻璃、鋼鐵、混凝土等材料來打造乾淨俐落且具有流動感的空間。

但也因他的簡約風格、缺乏窗戶以及影響周邊景觀而引發不小爭議。孤獨星球也表示博物館建築因「保守、缺乏特色」而受到批評，但也指出，博物館內部的明亮中庭與雙樓梯設計，將吸引訪客探索畫廊。

新現代藝術博物館將於21日正式開放永久收藏展覽（The Impermanent），呈現來自波蘭及國際藝術家150多件當代藝術作品，範圍涵蓋20世紀50年代至今。

孤獨星球形容新現代藝術博物館是「波蘭最具活力的機構之一」，並指出博物館勇於參與當代政治討論。然而，博物館的建築仍未獲得普遍認可，在網路平台上有許多負評來自不滿建築的外觀。