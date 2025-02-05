劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

中國古裝懸疑劇「掌心」正式定檔，將於2月7日起播出。該劇由劉詩詩 與竇驍領銜主演，集合多位實力派明星，共同打造2025年初最受矚目的古裝懸疑大劇。劇情緊湊，人物設定獨特，並且充滿反轉與懸念，使其成為觀眾熱議的話題，開播前先帶觀眾搶先揭開「掌心」五亮點。

亮點一：負面人設出其不意

首先，這部劇最大的亮點之一，是男女主角的開局人設都頗具爭議性，甚至可以說是「惡人」形象。女主角葉平安因舊案尋至神都洛陽，卻因為幾宗離奇案件被視為巫醫，人人避之不及。而男主角元少城則因出身低微，為了爬上高位，不擇手段，甚至利用葉平安來達成自己的目的。這樣的角色設定不同於傳統的正邪分明，更容易產生戲劇衝突，也讓角色的人物弧光更有看點。

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

亮點二：復仇劇情峰迴路轉

其次，該劇擁有大量反轉情節，讓整個故事更加撲朔迷離。劇情描述葉平安看似被捲入一場冤案，實則她早已佈下棋局，準備展開復仇計劃。這樣的故事鋪陳，使觀眾始終保持緊張感，期待下一步發展。特別是女主角以身入局的設定，展現出一種強大而聰慧的形象，這類角色在古裝劇中並不常見，也讓「掌心」增添了不少吸引力。

亮點三：低調編劇更添神秘

值得一提的是，「掌心」的編劇周阿紫，至今在各大資料平台上幾乎找不到任何相關訊息。官方發布的訊息中雖然有標註編劇姓名，但並未提供更多背景資訊。在當今資訊透明的時代，這種低調的編劇反而引發觀眾好奇心，也讓人更加期待她筆下的故事能否帶來新的驚喜。

亮點四：豪華陣容各飆演技

此外，該劇的明星陣容十分強大。除了劉詩詩和竇驍這對男女主角外，還匯聚了鄭業成、宣璐、徐嬌、張予曦、陳瑾、王志飛、白日那蘇等多位知名演員。如此豪華的陣容，讓觀眾對角色塑造與劇情表現更加充滿期待。

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

「掌心」將於2月7日播出。（取材自劇照）

亮點五：美術設計講究考據

最後，「掌心」在服裝設計與場景佈置方面展現出極高水準。劇組以細膩考究的服裝與精雕細琢的佈景，還原出古代洛陽的氛圍，使整部劇的視覺效果更具沉浸感。無論是人物服飾、道具細節，還是場景搭建，都力求精緻寫實，為觀眾帶來極具美感的觀影體驗。

綜合來看，「掌心」無論是劇情設定、人物塑造，還是視覺呈現，都展現出極高的製作水準，極有可能成為2025年初備受關注的古裝懸疑劇。隨著播出日臨近，觀眾對這部劇的期待值也在持續升溫。