夢工廠「超狗神探」北美票房冠軍「完美伴侶」第2名

「超狗神探」登上北美票房冠軍。（美聯社）

夢工廠動畫公司新作「超狗神探」（Dog Man）首映以絕對優勢登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月2日的電影市場數據，34部影片北美周末票房（1月31日至2月2日）報收約8396萬美元，較前一周末上漲逾30%。

奇幻喜劇動畫片「超狗神探」是推動此輪漲勢的主力。該片自1月31日上映後連奪北美單日票房冠軍，並以約3600萬美元在本期北美周末票房榜單上遙遙領先，成為該統計周期北美預估票房唯一突破千萬美元的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分64、爛番茄新鮮度76%（55評），CinemaScore打分為A。

「超狗神探」登上北美票房冠軍。（美聯社）

與「超狗神探」同日亮相的另一部新片「完美伴侶」（Companion），以約950萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。這部科幻驚悚片開畫反響亦可圈可點，獲IMDb評分7.4、MTC評分72、爛番茄新鮮度94%（156評），CinemaScore打分為B＋。

在新片衝擊下，上期北美周末票房冠軍「遷徒風險」（Flight Risk）第二個上映周末票房環比下跌51.7%，以約560萬美元退居第5位，成為本輪北美周末票房十強排名降幅最大的影片。這部動作犯罪劇情片總票房現僅約2511萬美元。

奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）以約284萬美元周末票房居本期榜單第7位。這部華特迪士尼 公司力作已連續10周位列北美周末票房十強，成為本期榜單中最具票房生命力的影片。上映兩個多月以來，其北美票房接近4.54億美元，全球票房約10.37億美元。

近日公布的第97屆奧斯卡獎 提名名單中，劇情片「粗獷派建築師」（The Brutalist）獲最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影和最佳原創劇本等10項提名。在奧斯卡光環和放映影院增加的助力下，該片以約187萬美元周末票房從上期榜單第10名升至本輪排名第9位，是本輪北美周末票房十強唯一排名上升的影片，迄今總票房約1824萬美元。