比戶外更容易發生？ 長者家中預防跌倒措施學起來

老年人必須慎防跌倒意外。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

隨著年事增長，人體在變老的同時，肌肉也會逐漸衰退。因此有許多老年人，即使在一般的平地上行走，也可能突然踩空摔倒，並釀成嚴重傷勢。如何預防跌倒，成為老年保健的重要課題之一。

根據日本媒體「婦人公論.jp」報導，高齡者容易跌倒的主因，在於肌力、平衡感和注意力衰退。一般人在站立或坐著時，會使用腹部、背部、大臀肌（屁股）、大腿四頭肌（大腿）等肌肉維持姿勢。但肌肉衰退後，就容易失去平衡，增加跌倒的風險。如果發現走路變慢或腿抬不高，可能就是已經開始衰退的跡象。

比起在戶外，有時在家裡，反而更容易因為熟悉，導致注意力下降，引發碰撞或跌倒的意外風險。或者是站立時被家人呼叫，可能會被打斷注意力而導致腳步不穩，以及服用血壓或貧血藥物的人，出現暈眩的副作用，都是可能造成跌到的原因。

要防止跌倒，首先要營造不容易絆倒的環境，像是不要在地面上堆放雜物、電線等等。臥床可以加裝床欄作為安全扶手，並且在早晨起床時，不要馬上起身，先等個10分鐘左右慢慢來。如要鋪設地墊，一定要留意是否防滑。脫鞋也要重視防滑能力等等。

由於老年人容易骨質疏鬆，因此需要增強肌力，進行訓練來預防跌倒。可以進行一些伸展運動，促進血液循環。此外，沒事也可以散散步，鍛煉下半身肌肉的同時，也有助於強化骨骼。