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直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

世界新聞網／輯
奇異果適合搭配優格、寡糖一起吃。（取材自unsplash.com＠engin akyurt）
奇異果適合搭配優格、寡糖一起吃。（取材自unsplash.com＠engin akyurt）

奇異果富含豐富的營養，維生素C含量比檸檬還多，只要吃一顆，就能攝取到一天所需的三分之二維生素C。不過在吃奇異果時，除了直接食用以外，還有其他的方法，可以更提升腸道健康。

根據日本媒體「YAHOO！新聞」報導，比起單吃一顆奇異果，更推薦和優格和寡糖一起吃。這是因為優格中含有的雙歧桿菌和保加利亞乳桿菌等乳酸菌，能增加腸道內益生菌數量，並抑制像大腸桿菌這類有害菌。而奇異果中的「果膠」，則能夠活化優格中的乳酸菌。另外，若將優格搭配寡糖食用，還能進一步增加益生菌的數量，所以可以加入一些寡糖，讓營養更加分。

「寡糖奇異果優格」食譜如下：

食材（1人份）：

奇異果：半顆
優格：100公克
寡糖：1小匙

註：本食譜預設為奇異果連皮食用。奇異果果皮中含有豐富的膳食纖維，含量約是果肉的2倍，因此建議敢吃的話，最好能連皮一起吃。

如果無法接受奇異果果皮，可省略以下第1兩步驟。

1.使用揉成團的鋁箔紙，摩擦奇異果皮表面的細毛。經過摩擦後，果皮會變得光滑，更容易食用。

2.將奇異果以「直切」方式切開，而非橫切。這是因為直切可以讓奇異果口感更好。

3.盡量將奇異果切成薄片。如果是剝皮的話，可以切厚一些；若連皮食用，則建議切薄片以方便入口。

4.將優格與切好的奇異果擺放在碗中，最後淋上寡糖，即可享用。

乳酸菌 奇異果 料理食譜

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