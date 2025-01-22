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「相思令」突襲式開播 劇情挨酸無新意將Angelababy再推上輿論風口

世界新聞網／輯
Angelababy新戲「相思令」突然開播，引發熱議。（取材自搜狐）
Angelababy新戲「相思令」突然開播，引發熱議。（取材自搜狐）

1月20日，Angelababy楊穎與宋威龍主演的古裝偶像劇「相思令」突然於騰訊視頻上線，一口氣釋出五集，引發熱議。據《搜狐》報導指出，該劇首播當天即登上平台熱播榜第二名，雖熱度不低，卻因劇情缺乏新意及主角Angelababy的爭議性遭到大量批評與抵制。

劇情被批評套路化，毫無新意

「相思令」講述一對男女主角在架空古裝背景下經歷愛恨糾葛的故事。然而，劇情設定被指過於老套，與市場上大量古裝偶像劇相似，毫無創新。劇評人指出，該劇僅靠粉絲支撐播放數據，對於普通觀眾來說，劇情與角色設定的吸引力不足，難以形成口碑效應。

此外，劇中Angelababy飾演的女主角君綺羅以「女中豪傑」的形象亮相，但其表演被批缺乏層次，情緒表達不到位。例如，劇中某場重要的情感戲份中，她的演技被形容為「迷惑」，未能傳達角色應有的複雜情感。觀眾對其演技的觀望態度進一步加深了對劇集品質的質疑。

瘋馬秀風波陰影下的抵制浪潮

Angelababy過去因疑似觀看巴黎瘋馬秀而引發大規模輿論風波，該事件曾使其形象大受影響。對於此次新劇的開播，不少網友直言無法接受，甚至公開發起抵制。有觀眾表示：「她的戲為什麼能播？」認為其個人爭議不應輕易被淡化。

分析指出，「相思令」的突然上線可能是製作方在風波後試探市場反應的一次嘗試。然而，Angelababy的個人形象仍未完全修復，導致劇集一經推出便遭到部分觀眾強烈抵制。一些網友甚至批評製作方選角時僅考慮流量，而忽視了演技與市場需求，進一步降低了觀眾對該劇的好感度。

行業影響與未來發展的不確定性

業內人士認為，「相思令」的市場表現將直接影響Angelababy在大陸影視圈的未來發展。若劇集口碑不佳，可能使她更難獲得高質量影視資源；反之，若能順利完播並獲得一定數據支持，則可能為其未來的復出鋪路。然而，從目前的輿論與評價來看，該劇的整體表現仍存諸多挑戰。

「相思令」的播出為Angelababy提供了復出的機會，但也將她置於輿論的風口浪尖。劇情被批評為套路化，演技爭議與過去風波的陰影，使該劇在熱度與質量之間呈現強烈反差。這部劇能否憑藉後續劇情扭轉口碑，還需觀眾用實際行動投票。然而，可以確定的是，Angelababy的演藝之路，仍需要更多努力來贏回大眾的認可。

Angelababy

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