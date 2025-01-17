12星座誰動作快？別人還沒開始 「高效王」就搞定任務了

每個星座的工作速率不相同。（取材自unsplash.com＠Firmbee.com）

每個人的工作方式不一樣，有的人做事情講求速率，也有人總是會謹慎規劃，多少拖到一些做事節奏。日本網站「占TV」近來就分析12星座，並列出他們做事情的速率排行。

第12名 雙魚座

雙魚座性格敏感，容易受到他人影響，讓他們總是會花時間反覆確認有沒有問題，導致速率變慢。

第11名 天蠍座

天蠍座深思熟慮，當工作擺在面前，會花很多時間考慮該如何處理好。

第10名 金牛座

金牛座重視自我節奏，會按照自己的方式處理事情，並不會急於求成。

第9名 天秤座

天秤座在收到指令時會迅速給出回應，但實際行動的速度會慢一拍。

第8名 巨蟹座

巨蟹座對工作內容的喜好，會左右他們的行動力。若是感興趣的工作就能很快處理，反之則會容易拖延。

第7名 摩羯座

摩羯座充滿野心，他們在接到工作時，往往能迅速行動，展現自己的高效率。

第6名 射手座

射手座在接到任務的那一刻，熱情的開關瞬間被打開，帶著滿滿的幹勁完成任務。

第5名 獅子座

獅子座相信只要起頭，最後一定就能有所成果，往往不多細想就先行動。

第4名 水瓶座

水瓶座思考速度快，擅長在最短時間內找出高效率的方法，迅速完成任務。

第3名 雙子座

雙子座思慮敏捷，善於切換不同的思考模式。正因如此，不管是什麼工作，他們都能快速適應，展現出十足的機動性。他們認為邊做邊想，能夠更快完成工作，腳步一直停不下來。

第2名 處女座

處女座具有強烈責任感，十分在意時間和期限。他們不希望因自身延誤，導致客戶或同僚必須乾等。即使是麻煩的任務，他們也不會展露出厭煩的樣子，並立刻著手處理，避免浪費時間。

第1名 牡羊座

牡羊座充滿活力，做事快速。由於自身的行動力和敏捷性，使得他們能快速進入工作狀況，比任何人都更早展開行動。此外，牡羊座的強烈好勝心，也使得他們常爭著別人更早搞定一切，甚至在他人還未開始時，就已經完成了任務。