我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳9個秘密

拜登卸任演說警告：「寡頭政治」正在侵犯人民權利

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

世界新聞網／輯
屬龍者將邂逅真愛。（取材自pexels.com@Anastasiya Lobanovskaya）
屬龍者將邂逅真愛。（取材自pexels.com@Anastasiya Lobanovskaya）

根據媒體博主「遠見卓識池池」在《搜狐網》上發佈的一篇文章，預測在1月中旬至2月下旬期間，四大生肖將迎來運勢的高峰期，財運、事業和愛情三大方面均有突破進展。這四個生肖分別是屬龍、屬猴、屬蛇及屬豬的朋友，其中屬龍者職場有望突破，還會邂逅真愛；屬猴者將結識對自己事業或生活有幫助的貴人。

屬龍：事業突破 財運旺盛

龍年出生的朋友素來以氣場強大、運勢不凡著稱。在本次轉運期間，屬龍者將如魚得水，特別是在職場上有望實現突破，獲得重要機會與成就。財運方面，投資理財將大有斬獲，收入持續攀升。不僅如此，他們還可能邂逅真愛，與心儀之人攜手共度餘生，令人稱羨不已。

屬猴：機智應變 貴人相助

屬猴者以聰明靈巧著稱，總能在變化中尋找新機遇。在這段轉運期內，屬猴的朋友將迎來難得的好時機。他們的財運逐步提升，事業發展也勢如破竹。此外，這段時間內，他們極有可能結識對自己事業或生活有幫助的貴人，使生活更加順遂圓滿。

屬蛇：穩重謹慎 財運回報豐厚

屬蛇的朋友以心思縝密、行事穩健而聞名。他們在關鍵時刻常能做出正確決策。在這段期間，屬蛇者的財運表現尤為突出，特別是在投資方面有望獲得豐厚回報。同時，他們的事業進展顯著，有機會獲得上司肯定與晉升機會。愛情方面，也將迎來甜蜜時光，與伴侶關係更進一步，甚至步入人生新階段。

屬豬：心地善良 得人支持

豬年出生的人以真誠善良、樂於助人而贏得眾人信賴。在1月中旬至2月下旬期間，屬豬者將迎來人生的轉運期。財運提升顯著，事業方面將獲得新的發展機遇。同時，他們會遇到值得信賴並願意協助他們的貴人，助力實現生活的美好願景。

遠見卓識池池強調，這段期間，屬龍、屬猴、屬蛇及屬豬的朋友將擁有一段財運旺盛、愛情甜美的美好時光。值得一提的是，即便其他生肖的朋友未被列入其中，也無需氣餒。每個人的運勢變化各有不同，只要積極努力並抓住機會，幸運之神總會眷顧努力不懈的人。

生肖運勢

上一則

全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家

延伸閱讀

4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰

4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰
2025蛇年兩生肖犯太歲 姓名有這些部首謹記步步為營

2025蛇年兩生肖犯太歲 姓名有這些部首謹記步步為營
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

熱門新聞

網友分享他在加州好市多買到的鳳梨酥品牌。鳳梨酥示意圖。(聯合報系資料照)

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

2025-01-12 20:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖今年春天將迎來財運高峰期，無論是職場還是副業，都能獲得豐碩成果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

2025-01-13 20:15
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
三生肖女脾氣火爆，生氣也很難哄。（取材自pexels.com@David Garrison）

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

2025-01-12 00:05
網友分享好市多芝士蛋糕。(取材自X@costcofoodreviews)

好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃

2025-01-10 20:15

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料