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羅比威廉斯曾大鬧桃園機場 激烈衝突爆粗口 秘辛全揭露

記者陳穎／即時報導
羅比威廉斯當年赴台演唱會曾被形容大鬧機場對媒體嗆聲。(圖／台北双喜提供)
羅比威廉斯當年赴台演唱會曾被形容大鬧機場對媒體嗆聲。(圖／台北双喜提供)

英國流行樂巨星羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的人生故事改編成電影「更好的人」。早年脾氣火爆的羅比宛如「英國8+9」，除了曾多次嗆聲「綠洲合唱團」（Oasis）的連恩蓋勒格（Liam Gallagher）出來單挑，也曾於2001年赴台開唱時上演機場衝突，多年後他已與連恩泯恩仇，當年赴台的衝突原來也事出有因。

「更好的人」13日晚間舉行的特映會更邀請到當年羅比赴台開唱時，曾與他合作的新加坡商blackx國際玄樂聯合創始人，躍耳娛樂執行長吳佳倫現身說法。2001年10月羅比赴台開唱時，吳佳倫擔任英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總，除了見證羅比從「接招合唱團」單飛後的大起大落，也現場直擊了羅比赴台發生的機場衝突。

當時機場安檢與現在大不同，經常會發生國際藝人抵台後毫無心理準備就面對媒體大陣仗，羅比也不例外。吳佳倫回憶，當時羅比與團隊抵台後，場面相當混亂，有不少推擠的情況，當年的報導提到羅比在機場狂奔，其實是因為現場秩序太亂，加上他胃不舒服又牙痛，見狀只好越走越快，最後甚至用跑的，然後媒體展開追逐，就演變成了「壞小子大鬧機場」。

吳佳倫分享當年收藏羅比威廉斯相關報導與資料。(圖／台北双喜提供)
吳佳倫分享當年收藏羅比威廉斯相關報導與資料。(圖／台北双喜提供)

就連羅比在被海關驗證件，不少攝影也在他正面猛拍，羅比之後更出言以「F」開頭的字眼問候眾人，工作人員只好他每說一次、就接著道歉。不過雖然有抵台時的意外插曲，吳佳倫表示，休息一晚的羅比身體狀況轉好，上工依舊保持良好的工作狀態，「但前一天的事情發生就發生了，也有很多不理解留在那裡了。」

羅比過去除了表演風格大膽前衛、態度桀驁不馴，羅比也曾多次嗆聲宿敵──「綠洲合唱團」的連恩蓋勒格乾脆出來「釘孤支」，對比近年不少網紅一言不和就邀「拳上」一決高下，羅比堪稱「拳上始祖」之一，尤其連恩也有出現在電影「更好的人」中，讓本人羅比都笑言：「我不知道連恩對於自己出現在電影中會有什麼反應，這將會很有趣！」

但正如同羅比隨著時間過去的轉變，近年他和連恩似乎放下了過去的不和，連恩曾看到羅比談到自己與憂鬱症抗爭的經歷後，主動在社群表達關心，還送上愛與祝福，希望羅比和家人一切安好。」羅比去年也對於連恩與哥哥諾爾上演「綠洲合唱團」世紀大和解相當興奮，還稱這場重聚是「對我們國家來說的一次治癒時刻」。

新加坡 憂鬱症

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