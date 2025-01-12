他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

網友分享他在加州好市多買到的鳳梨酥品牌。鳳梨酥示意圖。(聯合報系資料照)

鳳梨酥是一種廣受喜愛的台灣傳統糕點，以酥脆鬆軟的外皮包裹酸甜適中的鳳梨內餡而聞名。有網友分享自己在好市多 （Costco ）買到「人生鳳梨酥」，原來是來自台灣的品牌「郭元益」，她大讚此款鳳梨酥甜度適中，完美中和鳳梨酸味，價格也非常實惠，整體CP值很高，大推不已。

鳳梨酥的傳統內餡由鳳梨果肉與冬瓜混合熬煮而成，帶有濃郁的香氣與柔韌的口感，近年來，純鳳梨餡的版本也廣受歡迎，口味酸中帶甜，果肉纖維豐富。鳳梨酥因其「鳳梨」在台語中象徵「旺來」，寓意吉祥如意，常被用作伴手禮或節慶贈禮。

一名網友在社群平台小紅書 分享在加州 聖地亞哥Costco購買的金牌鳳梨酥體驗，稱其為「人生鳳梨酥」，並對其高品質與實惠價格讚不絕口。該網友表示，這款鳳梨酥外殼奶香濃郁、酥軟細緻，內餡則帶有柔軟果肉纖維，甜度恰到好處，完美中和鳳梨的酸味。

這款鳳梨酥來自台灣老牌糕點品牌「郭元益」，網友指出，一整盒包含15顆，售價僅13.99美元，性價比極高，甚至優於他吃過的其他高價品牌。

該分享貼文引發網友廣泛討論，有人留言表示「外層酥脆、內餡不膩的鳳梨酥才是首選」、「郭元益台灣老字號了！好吃」、「好吃酸酸甜甜還能嚼到一粒果肉」，並稱讚這款產品是送禮與自用的絕佳選擇。不過也有人留言「如果沒吃過佳德這個還不錯，但吃過佳德就覺得這個一般般了」、「中上等，不好也不壞」。