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奇蹟 洛杉磯野火燒過富人區 唯1棟豪宅倖免於難

編譯徐榆涵／即時報導
馬里布一棟豪宅挺過野火。(取材自紐約郵報影片)
馬里布一棟豪宅挺過野火。(取材自紐約郵報影片)

加州洛杉磯郡及周邊地區近日飽受野火肆虐，至少11人死亡，逾萬棟建築被燒毀，包括馬里布（Malibu）名人豪宅區，但當地有一棟價值近900萬美元的豪宅卻被稱為「火災中的奇蹟」，因為當煙霧散去時，一排排房子中只有它屹立不搖。

紐約郵報報導，64歲屋主史坦納（David Steiner）退休前是德州廢棄物管理公司高層，他表示，起初以為自己那套三層建築已經沒救了，因為有人給他發來大火和煙霧吞沒他鄰居房產的影片。

史坦納說，「這是一個奇蹟。我的承包商看了新聞，發現我鄰居的房子塌了，就對我說，看起來你的也要塌了。我真的以為什麼都沒了，結果突然又有人聯繫我，說我的房子上新聞了。這時我才發現，我那棟白色的房子就像一座燈塔，矗立在周圍被燒焦冒煙的千萬美元房產廢墟中。」

史坦納表示，「我開始收到照片，才意識到我們真的挺過來了。妻子今天早上給我發了一封郵件，上面寫著『最後一棟房子倖存』。這讓我在最艱難的時期露出了微笑。」

他相信這座房子的堅固結構可能是為了抗地震而設計的，使它在周圍的房子都被火燒燬的情況下能倖免於難。

史坦納說，房子由灰泥和石材砌成的，屋頂防火。房子還有深入基岩50英尺的樁柱，確保在強大海浪的撞擊下依舊穩固。稱「說實話，我從來沒有想過一場野火會蔓延到太平洋海岸公路並引發大火。我之前想過，如果發生地震，我的房子應該是最後倒塌的，但從沒想到一旦發生火災，它會挺到最後。」

史坦納並補充說，他從一位製片人手中買下這套房子，面積4200平方英尺（約118坪），擁有4居室，設計相當不錯。

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