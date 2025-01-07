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麥當勞經典的草莓奶油派限時回歸 這次會賣多久？

編譯潘勛／即時報導
麥當勞季節限時的草莓奶油派重出江湖，引來粉絲熱烈回應。（麥當勞提供）
麥當勞季節限時的草莓奶油派重出江湖，引來粉絲熱烈回應。（麥當勞提供）

麥當勞顧客最近發現，粉絲們最愛的草莓奶油派悄悄在全美一些特定店重登菜單，但麥當勞官方並未透露這款甜點推出的細節，也沒說清楚草莓奶油派會在2025年菜單上停留多久；不僅資深麥當勞粉熱烈歡迎這項甜點的回歸，許多年輕的Instagram用戶想到要第一次吃也都很興奮。

每日郵報(Daily Mail)報導，食品部落格主「markie_devo」5日在Instagram貼文稱，「假如你剛讀到這則貼文，那恐怕太遲了；麥當勞這款史上最棒的假期限時派很可能下架了（等下次吧，朋友們）」。

這款奶油派用草莓及香草調味的奶油為餡，外裹的脆皮還稍灑有糖粉，目前售價為2.49元。

一些Instagram用戶說，就算第一次試吃也很興奮，原因在草莓是他們最愛的口味；另一些則開玩笑說，草莓奶油派的回歸讓他們一天過得更好，甚至還宣稱要把小孩取名做「草莓奶油派」。

有粉絲貼文說，自己剛剛查了app然後訂購，真是神蹟啊，因為在當地未曾買到這種季節限定的派。

一些興奮的顧客指出，草莓奶油派回歸固然讓他們高興，但很生氣為何它不是四季常在的品項，他們可不想只在假期才能吃到這種派。

麥當勞2012首次推出草莓奶油派，就大受歡迎；這家速食帝國把這道美味視為限時品項，首推兩年後就下架了，直到2022年才再列入菜單，2023及2024兩年只在美國加盟店裡限時銷售。

Allrecipes指出，這種限時供應的草莓奶油派通常只在冬、春兩季才賣；該食品部落格主建議顧客們先上麥當勞的app查詢，了解這種派在他們地區有沒有賣；或在外送平台DoorDash、Grubhub查看能否買到，還有價格多少。

麥當勞

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